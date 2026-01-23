Поклонники ждали почти год: Светлана Лобода представила масштабный видеоклип, снятый в Лос-Анджелесе

Песня и видеоклип “Малышка на миллион” уже доступны на стриминговых платформах и YouTube. А live-версия трека вместе со зрелищной постановкой уже совсем скоро впервые прозвучит в рамках первых концертов новой части мирового тура Светланы Лободы. В этом году он стартует уже 10 февраля в Стамбуле, затем через Атлантику - в отдельный крупный тур по США, от юга до обоих побережий, после чего охватит Северную Европу, Бенилюкс, Великобританию, Кавказ, Средиземноморье и десятки городов Центральной и Восточной Европы. География продолжает расширяться и большая часть дат будет объявлена дополнительно.