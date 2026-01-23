Поклонники ждали почти год: Светлана Лобода представила масштабный видеоклип
Весной прошлого года украинская артистка Светлана Лобода присоединилась к международной акции в поддержку здорового образа жизни. Эксклюзивная премьера нового трека "Малышка на миллион" вместе с видеоклипом состоялась в рамках международной платформы, которая поощряет занятия спортом, превращая шаги в награды.
В обмен на постоянное движение основатели дарят пользователям уникальные “лоты” от самых влиятельных спортсменов, художников, бизнесменов и артистов мира. С того времени песня и клип были доступны исключительно пользователям платформы, но, на радость поклонникам певицы, это изменилось уже сегодня и “Малышка на миллион” появилась в открытом доступе на всех стриминговых площадках, а клип - на официальном YouTube-канале Светланы Лобода.
Танцевальный трек с элементами синти-попа и электронного саунда “Малышка на миллион” изначально был написан в стилистике, которую в западной индустрии называют female-powered, то есть созданный в поддержку женщин и их независимости. Режиссером стала украинка Ганна Богдан, известная своими работами с Леди Гагой и мировыми фэшн-брендами. В центре истории - реальная жизнь начинающей артистки, которой приходится бороться с объективацией и патриархальными установками за собственный успех, гордость и независимость.
“Все мировые артисты отдают свои песни и клипы на полный эксклюзив в рамках такого сотрудничества. Но я вижу и знаю как сильно мои поклонники хотели, чтобы “Малышка” была в открытом доступе. И мы сделали для этого все”, — прокомментировала Светлана Лобода.
Песня и видеоклип “Малышка на миллион” уже доступны на стриминговых платформах и YouTube. А live-версия трека вместе со зрелищной постановкой уже совсем скоро впервые прозвучит в рамках первых концертов новой части мирового тура Светланы Лободы. В этом году он стартует уже 10 февраля в Стамбуле, затем через Атлантику - в отдельный крупный тур по США, от юга до обоих побережий, после чего охватит Северную Европу, Бенилюкс, Великобританию, Кавказ, Средиземноморье и десятки городов Центральной и Восточной Европы. География продолжает расширяться и большая часть дат будет объявлена дополнительно.