Вся семья в сборе: вы только посмотрите на очаровательных детей 44-летней Пэрис Хилтон
Светская львица Пэрис Хилтон вышла на премьеру своего музыкального документального фильма Infinite Icon: A Visual Memoir в Лос-Анджелесе вместе с мужем Картером Реумом и двумя детьми - сыном Фениксом и дочерью Лондон.
Бывшей звезде реалити-шоу 44 года, как и ее мужу, за которого она вышла замуж в 2021 году. У пары двое детей: сын Феникс Бэррон, которому недавно исполнилось три года, и дочь Лондон Мэрилин — ей исполнится три в ноябре.
Пэрис Хилтон вышла в свет в нежно-розовом шелковом плиссированном платье с аппликациями, похожими на бриллианты, и длинными рукавами со шлейфом. Ее фирменные светлые волосы были уложены в воздушную объемную прическу.
Дети тоже были одеты в похожей стилистике: оба — в розовые бомбер-куртки в стиле varsity. У Лондон она была в паре с нежно-розовой юбкой из тюля, а у Феникса — с черными карго-джинсами.
Позже Пэрис опубликовала в Instagram подборку фотографий с мероприятия и написала, что визуальные мемуары, которые выйдут в кинотеатрах 30 января, — это «моя история, рассказанная так, как я хочу». «Я так благодарна за всю поддержку и не могу дождаться, когда смогу поделиться своей историей со всем миром на большом экране», — добавила она.
Ранее на этой неделе, когда ее сын отмечал третий день рождения, Пэрис также выложила в Instagram подборку его фотографий разных лет и написала: «Не могу поверить, что моему малышу Фениксу уже 3 года. Малыш Пи, видеть, как ты растешь и становишься самым нежным, веселым, творческим мальчиком, — это самый невероятный опыт. Мне так нравится видеть твою страсть к музыке, фотографии, машинам, животным, искусству, а еще то, как ты обожаешь свою младшую сестренку Лондон. Спасибо, что сделал меня #SlivingMom, мой сладкий ангел», — завершила она.