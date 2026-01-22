Вся семья в сборе: вы только посмотрите на очаровательных детей 44-летней Пэрис Хилтон

Ранее на этой неделе, когда ее сын отмечал третий день рождения, Пэрис также выложила в Instagram подборку его фотографий разных лет и написала: «Не могу поверить, что моему малышу Фениксу уже 3 года. Малыш Пи, видеть, как ты растешь и становишься самым нежным, веселым, творческим мальчиком, — это самый невероятный опыт. Мне так нравится видеть твою страсть к музыке, фотографии, машинам, животным, искусству, а еще то, как ты обожаешь свою младшую сестренку Лондон. Спасибо, что сделал меня #SlivingMom, мой сладкий ангел», — завершила она.