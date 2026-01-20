"У меня нет времени стареть!" Автор хита "I Will Always Love You" Долли Партон отметила 80-летие
Накануне 80-летнего юбилея легенда кантри-музыки Долли Партон откровенно поделилась размышлениями о здоровье, жизни и старении. После тяжелого года, когда из жизни ушел ее муж, певица смотрит на юбилей не как на цифру, а как на подтверждение сделанного и того, что еще впереди.
Долли Партон с открытым сердцем встретила свое 80-летие. Королева кантри-музыки отметила свой знаменательный день рождения в понедельник, 19 января, теплой публикацией в социальных сетях, продемонстрировав праздничный торт, украшенный цветами, выложенными в форме бабочки.
Хотя ранее она сообщала, что не будет присутствовать на праздничном мероприятии в зале Grand Ole Opry, накануне юбилея Партон в интервью журналу People рассказала о своих чувствах в преддверии этого особого дня. «Люди говорят: “Слушай, тебе будет 80 лет”. И что? Посмотрите, сколько я успела сделать за 80 лет. У меня такое ощущение, что я только сейчас начинаю», — сказала автор песни «I Will Always Love You» и «Jolene».
«Я знаю, что это звучит глупо, но если здоровье меня не подведет, я буду продолжать. И сейчас кажется, что с этим все в порядке», — добавила она.
В сентябре прошлого года Партон отложила свои резидент-шоу в Лас-Вегасе, сославшись на «осложнения со здоровьем». Позже она успокоила поклонников видео в Instagram, заявив, что чувствует себя «хорошо», и добавила: «Спасибо вам за заботу, я вас люблю — продолжайте молиться за меня».
В интервью журналу People Партон также поделилась своим взглядом на старение. «Если ты позволяешь себе стать старым, ты им и станешь. Я говорю:
“У меня нет времени стареть!” У меня нет времени на этом зацикливаться. Я об этом даже не думаю», — сказала она.
Говоря о праздновании 80-летнего юбилея, певица призналась, что относится к этому иначе. «Не потому, что мне особенно хочется отмечать такой возраст, а потому что сам факт в том, что за это время я так много сделала и продолжаю делать, — сказала Партон и добавила: — Я не знаю, что буду делать завтра. Но что бы это ни было, я сделаю все настолько хорошо, насколько смогу».