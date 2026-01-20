"У меня нет времени стареть!" Автор хита "I Will Always Love You" Долли Партон отметила 80-летие

Говоря о праздновании 80-летнего юбилея, певица призналась, что относится к этому иначе. «Не потому, что мне особенно хочется отмечать такой возраст, а потому что сам факт в том, что за это время я так много сделала и продолжаю делать, — сказала Партон и добавила: — Я не знаю, что буду делать завтра. Но что бы это ни было, я сделаю все настолько хорошо, насколько смогу».