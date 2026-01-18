"Он слишком толстый": известный актер вспомнил, как Том Форд выгнал его из рекламной кампании Gucci
Эштон Кутчер рассказал, как в 19 лет потерял работу в модной индустрии: креативный директор Gucci Том Форд уволил его из рекламной кампании, посчитав «слишком толстым». Спустя годы актер вспоминает эту историю без обиды и признает, что давление и комплексы — неотъемлемая часть мира моды и шоу-бизнеса.
Эштон Кутчер вспомнил, что в 19 лет, работая подиумной моделью, он получил контракт на эксклюзивную кампанию Gucci в период, когда Том Форд был креативным директором бренда. «Я прилетел в Италию на показ, и он надевает на меня что-то вроде розовых плавок-спидо, - рассказал Кутчер Entertainment Tonight. - Я весил 178 фунтов. Я точно знаю, сколько я весил: 178 фунтов (80 кг). Он сказал: “Он слишком толстый”, и меня уволили».
Говоря об этом опыте, Кутчер подчеркнул, что у Форда было очень конкретное видение кампании.
«У Тома была определенная идея того, что он хотел видеть, — сказал Кутчер. — Это не значит, что я был хуже. Это просто означает, что я не подходил ему для этого — в тот момент».
По словам Кутчера, позже они вместе вспоминали этот эпизод с юмором: Форд якобы шутил: «Ты был слишком толстый», а Кутчер отвечал: «Чувак, я весил 178 фунтов, о чем ты вообще говоришь?»
Откровенность Кутчера снова подсветила, насколько сильны давление и неуверенность, характерные для модной и развлекательной индустрий. Актер отметил: «Неважно, кто вы и как выглядите. Я общался с людьми, которых считал одними из самых красивых в мире, и очень быстро понял: у каждого есть какая-то неуверенность. У каждого». Он добавил: «Если достаточно долго смотреть в зеркало, вы обязательно найдете то, что вам не нравится, или то, что, как вам кажется, можно сделать лучше или иначе».