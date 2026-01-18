"Он слишком толстый": известный актер вспомнил, как Том Форд выгнал его из рекламной кампании Gucci

Откровенность Кутчера снова подсветила, насколько сильны давление и неуверенность, характерные для модной и развлекательной индустрий. Актер отметил: «Неважно, кто вы и как выглядите. Я общался с людьми, которых считал одними из самых красивых в мире, и очень быстро понял: у каждого есть какая-то неуверенность. У каждого». Он добавил: «Если достаточно долго смотреть в зеркало, вы обязательно найдете то, что вам не нравится, или то, что, как вам кажется, можно сделать лучше или иначе».