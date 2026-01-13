Мила Кунис и Эштон Катчер.
Давно не видели! Мила Кунис и Эштон Катчер впервые за четыре года вместе пришли на крупную церемонию
Актеры Мила Кунис и Эштон Катчер редко появляются вместе на красных дорожках, но в воскресенье вечером пара вышла к фотографам на 83-й церемонии Golden Globe Awards. Это их первый выход на крупной наградной церемонии за последние четыре года.
Супруги женаты с 2015 года и воспитывают сына и дочь. В последний раз на крупном награждении они были на «Оскаре» в марте 2022 года.
В 2026 году на дорожке пара позировала фотографам. 42-летняя Кунис появилась в черно-белом платье Carolina Herrera без бретелей с юбкой длины миди. 47-летний Катчер выбрал полностью черный костюм.
В последние месяцы у пары было много работы. Кунис недавно снялась в третьем фильме франшизы Knives Out — Wake Up Dead Man — вместе с Дэниелом Крейгом, Джошем Бролином и Гленн Клоуз.
Катчер, в свою очередь, должен появиться в новом триллере Райана Мерфи The Beauty — проекте о том, на какие крайности люди готовы идти ради внешней привлекательности.