В новогоднюю ночь с актером Максимом Буселом произошла беда: "Дейзи отравилась угарным газом!"

Первое, о чем подумал Максим, узнав о пожаре в своем доме, была его кошка Дейзи. «Дейзи — идет на поправку… это было первой мыслью, от которой меня охватили дрожь и ужас, когда я узнал о пожаре и бросился домой. Да, она отравилась угарным газом! Каждый день вожу ее на процедуры, чистим легкие, и она продолжает восстанавливаться! Но главное — с ней все будет в порядке, сказали ветеринары, просто нужно время».