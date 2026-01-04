В новогоднюю ночь с актером Максимом Буселом произошла беда: "Дейзи отравилась угарным газом!"
Актер Максим Бусел рассказал, что в новогоднюю ночь пережил ситуацию, которая могла закончиться трагически. Мужчина зажег четыре адвентские свечи, собрался, позавтракал и отправился встречаться с родственниками. Однако о свечах забыл…
«Утром, в такой долгожданный и последний выходной день (из единственных четырех выходных в декабре), мне, конечно, хотелось праздничного настроения: я зажег свои четыре адвентские свечи, помылся, позавтракал, до конца упаковал несколько подарков, оделся и отправился встречаться с родственниками… и да, глупец — я забыл погасить эти четыре свечи…» — рассказал мужчина в Instagram.
«Меня не было дома всего, кажется, около шести часов. За это время успело сгореть все окно, жалюзи, весь подоконник и некоторые вещи… Жить там сейчас невозможно не только потому, что через окно идет холод, но и потому, что абсолютно вся квартира и все вещи насквозь пропитались дымом и запахом гари, который почти невозможно отстирать!»
«Поэтому все эти дни я занимаюсь тем, что пытаюсь спасти какие-то вещи — каждый день что-то чищу и стираю. Однако многое приходится выбрасывать на свалку… и всю квартиру нужно ремонтировать… но, учитывая, что с сегодняшнего дня у меня начинается работа без остановки, я не понимаю, как все успеть, но как-то надо! Спасибо, что есть семья и друзья, которые помогают!»
Первое, о чем подумал Максим, узнав о пожаре в своем доме, была его кошка Дейзи. «Дейзи — идет на поправку… это было первой мыслью, от которой меня охватили дрожь и ужас, когда я узнал о пожаре и бросился домой. Да, она отравилась угарным газом! Каждый день вожу ее на процедуры, чистим легкие, и она продолжает восстанавливаться! Но главное — с ней все будет в порядке, сказали ветеринары, просто нужно время».
Актер выражает огромную благодарность и своему соседу, который почувствовал запах дыма и вызвал спасателей. Также Бусел благодарит пожарную бригаду за оперативную работу. «Все могло закончиться гораздо хуже», — отмечает актер. Хотя он признает, что год начался безумно, он старается смотреть на все с позитивной стороны. «Будем считать это хорошим знаком: с Новым годом пришла перезагрузка и новая жизнь!»