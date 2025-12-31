Стало известно, сколько денег принцу Уильяму приносит статус герцога - и это не зарплата

Согласно Интегрированному годовому отчету Герцогства Корнуолл за 2025 год, по итогам финансового года 2024–2025 поместье сформировало распределяемый профицит в размере 22,9 млн фунтов стерлингов (примерно 30,9 млн долларов). Это второй год, когда принц Уильям получает доход как герцог Корнуолла. Речь идет не о традиционной зарплате, а о доходе от активов герцогства, из которого покрываются официальные обязанности семьи, благотворительная деятельность и частные расходы на жизнь.