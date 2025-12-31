Стало известно, сколько денег принцу Уильяму приносит статус герцога - и это не зарплата
Доход принца Уильяма за 2025 год официально раскрыт: речь идет о десятках миллионов фунтов, которые приносит Герцогство Корнуолл. Эти деньги не являются зарплатой, но именно они покрывают расходы наследника престола и его семьи на официальную работу, благотворительность и частную жизнь.
Доход принца Уильяма за 2025 год был официально раскрыт: названа крупная сумма, связанная с его ролью герцога Корнуолла. Когда король Чарльз взошел на престол в 2022 году, принц Уильям унаследовал титул и обязанности герцога Корнуолла, а вместе с ними и обширное поместье Герцогства Корнуолл, которое приносит доход наследнику престола с момента своего основания королем Эдуардом III в 1337 году.
Владения Герцогства Корнуолл занимают около 130 000 акров в 23 графствах Англии и Уэльса и включают фермы, жилую недвижимость, коммерческие объекты и другие активы. Стоимость поместья оценивается более чем в 1 млрд долларов. Управление активами устроено так, чтобы генерировать выручку, покрывающую официальные, благотворительные и личные расходы принца Уильяма, его супруги Кейт Миддлтон и их троих детей без опоры на государственные средства.
Согласно Интегрированному годовому отчету Герцогства Корнуолл за 2025 год, по итогам финансового года 2024–2025 поместье сформировало распределяемый профицит в размере 22,9 млн фунтов стерлингов (примерно 30,9 млн долларов). Это второй год, когда принц Уильям получает доход как герцог Корнуолла. Речь идет не о традиционной зарплате, а о доходе от активов герцогства, из которого покрываются официальные обязанности семьи, благотворительная деятельность и частные расходы на жизнь.
Как работающий член королевской семьи принц Уильям платит подоходный налог со всего получаемого от Герцогства дохода после вычета расходов на ведение домохозяйства, хотя точный объем этих расходов публично не раскрывался.
Принц Уильям, как отмечается, полностью включился в роль герцога Корнуолла: он активно участвует в управлении поместьем и представляет королевскую семью в различных официальных мероприятиях. В июне 2025 года он, в частности, посетил форум Blue Economy and Finance Forum в Монако, подчеркнув свою вовлеченность в экологические и экономические темы на международной площадке.
Финансовая самостоятельность Герцогства Корнуолл считается одной из ключевых особенностей структуры британской монархии, обеспечивая наследнику престола устойчивый источник дохода. Такая модель позволяет принцу Уильяму и его семье вести публичную и частную жизнь, не полагаясь на деньги налогоплательщиков.
Тем, кто интересуется финансовой стороной жизни королевской семьи, этот показатель демонстрирует, что доходы принца Уильяма ставят его в число наиболее обеспеченных ее представителей благодаря масштабным активам Герцогства. Его роль и ресурсы продолжают меняться по мере того, как он готовится к будущему статусу короля.