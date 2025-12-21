"Ее состояние ухудшается!" Норвежской кронпринцессе может потребоваться пересадка легких

Во дворце подчеркнули, что официальный график будет адаптирован с учетом состояния здоровья принцессы. Решение о включении Метте-Марит в список ожидания на трансплантацию пока не принято, однако подготовительный процесс уже начался. Врачи отмечают, что пересадка легких будет необходима, как только появится подходящий донор, и в настоящее время делается все возможное, чтобы принцесса была готова к этому моменту.