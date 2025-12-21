"Ее состояние ухудшается!" Норвежской кронпринцессе может потребоваться пересадка легких
Норвежская королевская семья сообщила, что состояние здоровья 52-летней кронпринцессы Метте-Марит «очевидно ухудшилось», и врачи рассматривают возможность необходимости проведения ей трансплантации легких.
Кронпринцесса с 2018 года страдает хроническим фиброзом легких — заболеванием, при котором в легочной ткани образуются рубцы, затрудняющие дыхание. «Мы приближаемся к моменту, когда трансплантация станет необходимой», — заявил профессор Оре Мартин Холм из Университетской клиники Риксхоспиталет в Осло.
Как отмечается в заявлении королевской семьи, обследования, проведенные осенью, четко показали ухудшение состояния здоровья Метте-Марит. Этой осенью принцесса приостановила выполнение королевских обязанностей, чтобы сосредоточиться на интенсивной реабилитации.
«Мне требуется немного больше помощи, чем раньше, чтобы справляться с этим заболеванием в повседневной жизни», — призналась она в сентябре.
Во дворце подчеркнули, что официальный график будет адаптирован с учетом состояния здоровья принцессы. Решение о включении Метте-Марит в список ожидания на трансплантацию пока не принято, однако подготовительный процесс уже начался. Врачи отмечают, что пересадка легких будет необходима, как только появится подходящий донор, и в настоящее время делается все возможное, чтобы принцесса была готова к этому моменту.