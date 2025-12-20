Трижды мама! 45-летняя Жизель Бундхен не так давно родила, а уже блистает на дорожке в облегающем платье
Модель Жизель Бундхен вернулась в Бразилию за неделю до Рождества и появилась в Сан-Паулу на мероприятии Vivara в максимально откровенном облегающем платье, демонстрируя потрясающую форму.
45-летняя супермодель отмечает первые рождественские праздники после рождения в феврале ее сына от инструктора по джиу-джитсу Жоакима Валенте, который тоже родом из Бразилии. У Бундхен также есть двое старших детей — 16-летний Бенджамин и 13-летняя Вивиан — от бывшего мужа, легенды НФЛ Тома Брэди, с которым она рассталась в октябре 2022 года.
Хотя она и Валенте пока не раскрывают имя сына, они сообщили, что его второе имя — Ривер. Друзья, близкие к Бундхен, рассказали Daily Mail, что имя ребенка “особенно близко ее сердцу” и связано с семьей.
Теперь всемирно известная супермодель наглядно продемонстрировала свою фигуру, выбрав максимально облегающее платье, которое почти ничего не скрывало. В этом образе она появилась на мероприятии в Сан-Паулу, организованном Vivara — крупнейшим ювелирным брендом Латинской Америки и мощным бразильским игроком рынка.
Хотя многие детали о своем сыне она предпочитает держать в тайне, в интервью Vogue France в мае Бундхен редко и откровенно рассказала о материнстве. “Теперь, когда мой ребенок спит всю ночь, я снова контролирую свой ритм, - объяснила бывшая “ангел” Victoria’s Secret. - Как знает любая молодая мама, удивительно, насколько сон — или его отсутствие — способен все изменить! Но я чувствую, что снова узнаю себя: быть дома с детьми и наслаждаться каждым мгновением с ними — бесценно”.
На вопрос о том, как выглядит ее идеальный день, Бундхен ответила: “Быть с семьей, прежде всего — когда мы все можем делать что-то вместе на свежем воздухе. Проводить время с ними — это делает меня счастливее всего”.