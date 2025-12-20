Трижды мама! 45-летняя Жизель Бундхен не так давно родила, а уже блистает на дорожке в облегающем платье

Хотя многие детали о своем сыне она предпочитает держать в тайне, в интервью Vogue France в мае Бундхен редко и откровенно рассказала о материнстве. “Теперь, когда мой ребенок спит всю ночь, я снова контролирую свой ритм, - объяснила бывшая “ангел” Victoria’s Secret. - Как знает любая молодая мама, удивительно, насколько сон — или его отсутствие — способен все изменить! Но я чувствую, что снова узнаю себя: быть дома с детьми и наслаждаться каждым мгновением с ними — бесценно”.