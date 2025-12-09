Российский рок-музыкант скончался после удаления зуба
53-летний рок-музыкант Артур Аюпов, известный как Арчи, скончался после осложнений, возникших после удаления зуба. По словам жены музыканта, изначально казавшаяся простой процедура обернулась трагедией.
Рок-музыкант Артур Аюпов умер в четверг, 4 декабря. В соцсетях близкие гитариста сообщили: «Друзья, с тяжелым сердцем сообщаем о преждевременной кончине нашего дорогого друга Артура Аюпова. Приносим глубокие соболезнования его семье, друзьям и соратникам. Это невосполнимая потеря. Артур, наш Арчи, был невероятным человеком — настоящим другом и проводником в мире музыки, которым мы так гордились. Таких людей не забывают».
Жена музыканта Яна рассказала о последних днях Артура: «Причина казалась простой — зуб. Как многие мужчины, он тянул до последнего. Когда обратился в больницу, уже был гной и сильный отек. Стоматолог сделал всё возможное: удалил зуб и направил его в больницу. К сожалению, флегмону шеи вылечить не удалось».
Супруга отметила, что в больнице не было анестезиолога, поэтому операцию проводили без наркоза. Когда стало ясно, что состояние не улучшается, врачи обратились за помощью к челюстно-лицевым хирургам из другой больницы для онлайн консультаций. Тем временем отек распространился до легких, и через два дня сердце музыканта остановилось.