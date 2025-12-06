Кайли Миноуг устроила безумную рождественскую вечеринку в Риге

За время карьеры Миноуг продала более 80 миллионов записей, а ее песни на стриминговых платформах прослушали более пяти миллиардов раз. Она выпустила девять альбомов. За свою карьеру певица получила четыре музыкальные награды BRIT, две награды MTV и две премии Grammy.