Звезда "Секса в большом городе" 69-летняя Ким Кэттролл тайно вышла замуж

Об их романе стало известно еще в 2016 году, когда Ким Кэттролл впервые рассказала о нем в эфире Woman’s Hour. Позже актриса призналась, что Томас написал ей в соцсетях — с этого и началось их знакомство, а затем и отношения, которые особенно укрепились в период пандемии, когда они оказались вдвоем на самоизоляции.