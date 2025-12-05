Звезда "Секса в большом городе" 69-летняя Ким Кэттролл тайно вышла замуж
69-летняя актриса в четвертый раз пошла под венец — ее супругом стал 54-летний звукорежиссер Рассел Томас. Пара устроила закрытую церемонию в Лондоне, скрыв событие от посторонних глаз.
Торжество состоялось 4 декабря в Старой ратуше Челси и прошло в узком кругу: на свадьбу пригласили лишь двенадцать самых близких людей. Интимный формат церемонии подчеркивал многолетние, почти десятилетние отношения пары и их теплые связи с родными и друзьями.
Об их романе стало известно еще в 2016 году, когда Ким Кэттролл впервые рассказала о нем в эфире Woman’s Hour. Позже актриса призналась, что Томас написал ей в соцсетях — с этого и началось их знакомство, а затем и отношения, которые особенно укрепились в период пандемии, когда они оказались вдвоем на самоизоляции.
Интересно, что официально пара расписалась немного раньше. Уже 1 декабря на Fashion Awards 2025 в Королевском Альберт-Холле внимательные поклонники заметили на руке Ким обручальное кольцо — хотя сама актриса тогда ничего не комментировала.
Кэттролл остается единственной из ключевых актрис «Секса в большом городе», которая отказалась сниматься в продолжении «И просто так», даже несмотря на предложенный огромный гонорар. Она согласилась лишь на короткое камео во втором сезоне — появление лишь в мимолетном эпизоде во время телефонного звонка между Самантой и Кэри, причём на съемочной площадке она с другими актрисами так и не встретилась.