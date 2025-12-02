ВИДЕО: Интарс Бусулис выпустил новую песню для рождественского настроения и приглашает на концерты

Как сообщили порталу Jauns.lv представители музыканта, Интарс Бусулис создал песню о праздничном настроении, которое заслуживает почувствовать каждый: «Это время, когда мы особенно ценим своих близких людей — все становится таким хрупким и теплым. С выходом этой песни я призываю каждого проявить больше заботы, больше тепла и подарить чувство безопасности, чтобы вокруг нас становилось больше только положительных эмоций, как бы банально это ни звучало».