ВИДЕО: Интарс Бусулис выпустил новую песню для рождественского настроения и приглашает на концерты
В предпраздничное время Интарс Бусулис и Abonementa orķestris дарят слушателям новую композицию "Glītā" и приглашают на рождественские концерты "Kadiķīšu ielokā…".
Как сообщили порталу Jauns.lv представители музыканта, Интарс Бусулис создал песню о праздничном настроении, которое заслуживает почувствовать каждый: «Это время, когда мы особенно ценим своих близких людей — все становится таким хрупким и теплым. С выходом этой песни я призываю каждого проявить больше заботы, больше тепла и подарить чувство безопасности, чтобы вокруг нас становилось больше только положительных эмоций, как бы банально это ни звучало».
Автор музыки песни «Glītā» — Интарс Бусулис, автор текста — Мартс Пуятс, а продюсер — Рейнис Сеянс. В записи композиции участвуют музыканты Abonementa orķestris: Карлис Лацис, Каспарс Земитис, Винета Лаце, Карина Раса, Эдвинс Озолс, Марис Екабсонс, Каспарс Григалис, Алисе Канте и Кристине Пастаре.
Этой и многими другими прекрасными песнями слушатели смогут насладиться и на нескольких рождественских концертах, которые Интарс Бусулис и Abonementa orķestris организуют впервые. На рождественских концертах прозвучат как хорошо известные композиции Интарса Бусулиса и Карлиса Лациса, так и произведения других музыкантов Abonementa orķestris, а также любимые рождественские мелодии в новых интерпретациях.
Концерты состоятся:
- 17 и 18 декабря в Лиепае, в концертном зале Lielais dzintars, в 19:00
- 23 декабря в Риге, в театре Dailes, в 14:00 и 19:00
- 25 декабря в Цесисе, в Видземском концертном зале Cēsis, в 14:00 и 19:00
- 27 декабря в Резекне, в Латгальском посольстве Gors, в 18:00