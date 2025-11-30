"Бурановские бабушки" все еще выступают, но теперь только за миллион

Организаторы подчеркивают: артистки совсем не стали капризными. Они по-прежнему летают эконом-классом, просят для себя лишь кефир, а для внучат — сладости. Пожилым поклонникам, как и раньше, позволяют приносить водочку. Но одно правило изменилось: московских дедушек теперь не зовут в массовку, потому что после концертов они чересчур активно пытаются познакомиться, а участницам в возрасте от 65 до 77 лет такие приключения ни к чему.