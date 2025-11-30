"Бурановские бабушки" все еще выступают, но теперь только за миллион
"Бурановские бабушки" в России все еще пользуются успехом - их выступления подорожали почти втрое, а спрос на коллектив растет быстрее, чем их гонорары.
"Бурановские бабушки" значительно повысили стоимость своих концертов. Их гонорары приблизились к миллиону рублей (около 11 000 евро) за час выступления, хотя ранее организаторам приходилось платить около 350 тысяч (около 4 000 евро), сообщает Mash. Интерес к народному коллектива растет вместе с увеличением цен.
Организаторы подчеркивают: артистки совсем не стали капризными. Они по-прежнему летают эконом-классом, просят для себя лишь кефир, а для внучат — сладости. Пожилым поклонникам, как и раньше, позволяют приносить водочку. Но одно правило изменилось: московских дедушек теперь не зовут в массовку, потому что после концертов они чересчур активно пытаются познакомиться, а участницам в возрасте от 65 до 77 лет такие приключения ни к чему.
После того как в 2012 году бабушки заняли второе место на «Евровидении» с песней «Party for everybody», они гастролировали в США и Японии, а теперь продолжают активно выступать на фестивалях, корпоративных событиях и концертах в России. На новогодние праздники коллектив традиционно приезжает в Москву, где желание увидеть их на сцене особенно велико.