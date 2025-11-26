"Это безнадежно": Джуди Денч видит настолько плохо, что не может смотреть ни театральные постановки, ни телепередачи

Помимо актёрской деятельности, Дама Джуди активно поддерживает людей, столкнувшихся с деменцией. Недавно она приняла участие в кампании Alzheimer's Research UK, призывая к более ранней диагностике заболевания. В Великобритании почти миллион человек живут с деменцией, но около трети так и остаются недиагностированными. «Деменция отнимает не только память — она забирает личность, связь с близкими и будущее, какое человек себе представлял, — говорит актриса. — Наблюдать, как близкие угасают, и не понимать почему — испытание, через которое никто не должен проходить без ответа».