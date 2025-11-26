"Это безнадежно": Джуди Денч видит настолько плохо, что не может смотреть ни театральные постановки, ни телепередачи
Одна из величайшая из ныне живущих британских актрис дама Джуди Денч призналась, что из-за возрастной макулодистрофии больше не может смотреть спектакли и фильмы. Несмотря на потерю зрения, 90‑летняя актриса продолжает активно поддерживать коллег и выступает за права людей с деменцией.
Дама Джуди Денч, одна из самых выдающихся британских актрис театра и кино, поделилась печальными новостями о состоянии здоровья, которое лишило её возможности наслаждаться искусством, ставшим смыслом всей её жизни. В 90 лет двукратная обладательница премии «Оскар» больше не может смотреть театральные постановки и фильмы из-за возрастной макулодистрофии — заболевания сетчатки, о котором она рассказала ещё в 2012 году.
«Я больше не вижу, — призналась актриса. — Это безнадёжно».
Макулодистрофия разрушает макулу — участок глаза, отвечающий за центральное зрение. Болезнь не приводит к полной слепоте, но сильно размывает изображение, из-за чего Дама Джуди больше не может полноценно воспринимать сценическое действие. «Когда я иду в театр, кто-то рассказывает мне, что происходит на сцене», - говорит Денч. Несмотря на это, актриса старается оставаться частью театрального мира и следит за коллегами через рассказы друзей.
Помимо актёрской деятельности, Дама Джуди активно поддерживает людей, столкнувшихся с деменцией. Недавно она приняла участие в кампании Alzheimer's Research UK, призывая к более ранней диагностике заболевания. В Великобритании почти миллион человек живут с деменцией, но около трети так и остаются недиагностированными. «Деменция отнимает не только память — она забирает личность, связь с близкими и будущее, какое человек себе представлял, — говорит актриса. — Наблюдать, как близкие угасают, и не понимать почему — испытание, через которое никто не должен проходить без ответа».