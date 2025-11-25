ВИДЕО: звезду 90-х Тару Рид госпитализировали в невменяемом состоянии
Появилось видео, на котором видно, что звезда фильма "Американский пирог" Тара Рид была госпитализирована 23 ноября после того, как практически потеряла сознание во время пребывания в одном из отелей Чикаго. Сама актриса уверяет, что ее опоили.
На видео, полученном TMZ, видно, как Рид, находясь в невменяемом состоянии, усаживают в инвалидное кресло. Судя по всему, это делает сотрудник охраны отеля. Позже актрису перекладывают на носилки, чтобы медики могли вывезти ее из отеля.
Как позже пояснила сама Рид, она находилась в отеле, когда кто-то подсыпал наркотическое вещество в её напиток. Она рассказала, что оставила свой напиток в баре отеля, чтобы выйти покурить, а вернувшись, обнаружила стакан накрытым салфеткой. По словам Рид, после этого она была без сознания восемь часов.
🇺🇸 American Actress Tara Reid says she was drugged at the Bar & boy does she look it.
pic.twitter.com/DjQkqgZU1k
Источник, близкий к Рид, рассказал, что актриса «сделала пару глотков, и следующее, что она помнит, это как проснулась в больнице». Источник добавил: «Она очень потрясена случившимся и уже подала заявление в полицию в связи с инцидентом».
В то же время источник TMZ уверяет, что до прибытия медиков артистка кричала сотрудникам отеля: «Ты не знаешь, кто я? Я знаменитая актриса!» Также издание напоминает, что в прошлом у знаменитости были проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами.