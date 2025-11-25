ВИДЕО: звезду 90-х Тару Рид госпитализировали в невменяемом состоянии
Звезда "Американского пирога" Тара Рид утверждает, что ей то-то подмешали в напиток.
Появилось видео, на котором видно, что звезда фильма "Американский пирог" Тара Рид была госпитализирована 23 ноября после того, как практически потеряла сознание во время пребывания в одном из отелей Чикаго. Сама актриса уверяет, что ее опоили.

На видео, полученном TMZ, видно, как Рид, находясь в невменяемом состоянии, усаживают в инвалидное кресло. Судя по всему, это делает сотрудник охраны отеля. Позже актрису перекладывают на носилки, чтобы медики могли вывезти ее из отеля.

Как позже пояснила сама Рид, она находилась в отеле, когда кто-то подсыпал наркотическое вещество в её напиток. Она рассказала, что оставила свой напиток в баре отеля, чтобы выйти покурить, а вернувшись, обнаружила стакан накрытым салфеткой. По словам Рид, после этого она была без сознания восемь часов. 

Источник, близкий к Рид, рассказал, что актриса «сделала пару глотков, и следующее, что она помнит, это как проснулась в больнице». Источник добавил: «Она очень потрясена случившимся и уже подала заявление в полицию в связи с инцидентом».

В то же время источник TMZ уверяет, что до прибытия медиков артистка кричала сотрудникам отеля: «Ты не знаешь, кто я? Я знаменитая актриса!» Также издание напоминает, что в прошлом у знаменитости были проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами.

