ВИДЕО: звезду 90-х Тару Рид госпитализировали в невменяемом состоянии

Как позже пояснила сама Рид, она находилась в отеле, когда кто-то подсыпал наркотическое вещество в её напиток. Она рассказала, что оставила свой напиток в баре отеля, чтобы выйти покурить, а вернувшись, обнаружила стакан накрытым салфеткой. По словам Рид, после этого она была без сознания восемь часов.