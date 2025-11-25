Как сейчас выглядит больной раком футболист Евгений Алдонин - отец дочери ушедшей из жизни Юлии Началовой

Коллеги по спорту открыли сбор средств через благотворительный фонд, призывая всех неравнодушных помочь Евгению и его семье. В официальном сообщении подчеркивается, что сейчас, как никогда, нужна поддержка вне зависимости от клубных пристрастий, ведь на плечах Алдонина — забота о двух несовершеннолетних детях и борьба с тяжелой болезнью.