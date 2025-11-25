Как сейчас выглядит больной раком футболист Евгений Алдонин - отец дочери ушедшей из жизни Юлии Началовой
Российский футболист Евгений Алдонин уже больше года борется с раком поджелудочной железы. Особенно остро эту борьбу переживает его старшая дочь Вера, единственный ребенок певицы Юлии Началовой, которая умерла в 2019 году.
Евгений Алдонин — бывший капитан сборной России и игрок ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА. Сегодня он борется с онкологическим заболеванием — раком поджелудочной железы в тяжелой стадии, которое было диагностировано более года назад. Несмотря на сложные операции и длительное лечение, болезнь не отступила, и спортсмену требуется продолжение дорогостоящей терапии.
Коллеги по спорту открыли сбор средств через благотворительный фонд, призывая всех неравнодушных помочь Евгению и его семье. В официальном сообщении подчеркивается, что сейчас, как никогда, нужна поддержка вне зависимости от клубных пристрастий, ведь на плечах Алдонина — забота о двух несовершеннолетних детях и борьба с тяжелой болезнью.
Спортивный журналист Иван Карпов, близко знакомый с ситуацией, рассказал, что за время борьбы с болезнью футболист перенес несколько сложных операций, однако рак продолжает прогрессировать. Карпов отметил, что Алдонин долго не хотел публично говорить о своем диагнозе, надеясь справиться самостоятельно, но сейчас пришло время футбольному сообществу узнать правду.
Также в соцсетях разлетелось видео, снятое летом этого года, на котором видно, что спортсмен очень похудел и осунулся.
Напомним, у Алдонина трое детей: старшая дочь Вера, рожденная в браке с певицей Юлией Началовой, которая трагически ушла из жизни в 2019 году, а также сын Артем и дочь Анжелика от нынешней супруги Ольги. После смерти Юлии Вера переехала к отцу, и сейчас семья старается поддерживать девочку, которая переживает тяжелый период взросления без матери.