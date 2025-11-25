Майриса Бриедиса бросила жена после 15 лет брака

Как сообщает журнал, о том, что происходит развод, в соцсетях дала понять Юлия, поделившись размещенной на чужом профиле цитатой: "Бросила нарцисса, который меня не ценил, сменила работу и перестала извиняться за каждое слово". Для Kas Jauns она лишь коротко заявила, что "ничего не хочет и не может комментировать", так как "подписано соглашение о том, что мы публично ничего не обсуждаем".