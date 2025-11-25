Майриса Бриедиса бросила жена после 15 лет брака
Майрис и Юлия поженились более 15 лет назад, но теперь их совместной жизни пришел конец, сообщает журнал Kas Jauns.
Когда-то столь популярный отечественный мастер кулачного боя, ныне депутат Рижской думы Майрис Бриедис, некогда один из лучших боксеров мира в своей весовой категории, который в последние годы в Латвии оценивается неоднозначно за свою позицию по поводу войны в Украине, и его жена Юлия теперь идут каждый своим путем.
Как сообщает журнал, о том, что происходит развод, в соцсетях дала понять Юлия, поделившись размещенной на чужом профиле цитатой: "Бросила нарцисса, который меня не ценил, сменила работу и перестала извиняться за каждое слово". Для Kas Jauns она лишь коротко заявила, что "ничего не хочет и не может комментировать", так как "подписано соглашение о том, что мы публично ничего не обсуждаем".
У Бриедиса пятеро сыновей — уже совершеннолетние близнецы от первых отношений, а также трое сыновей с теперь уже бывшей женой Юлией, младшему из которых только семь лет.