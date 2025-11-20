Никита Кологривый пришел на премьеру в смирительной рубашке - что об этом думают врачи
Актер Никита Кологривый, известный по сериалу "Слово пацана", вновь привлек внимание публики — на премьере третьего сезона сериала "Метод" он появился в образе, напоминающем Ганнибала Лектера из "Молчания ягнят".
Черные брюки, белая смирительная рубашка с зафиксированными руками и устрашающая маска стали частью его выхода в свет, вызвав бурную реакцию в соцсетях. На самом мероприятии также присутствовали Паулина Андреева, Константин Хабенский и Павел Табаков, однако именно Кологривый стал главным героем вечера благодаря своему провокационному наряду.
Такой образ оказался не случайным: в новом сезоне «Метода» актер играет маньяка по прозвищу Зверь.
В свою очередь психолог Сергей Костеренко прокомментировал поведение актера, назвав его частью пиар-стратегии. По мнению специалиста, эпатаж — способ привлечь внимание и «отыграть» внутренние переживания. «Когда человек идет в медийность, у него точно присутствует нарциссизм», — отметил он, добавив, что подобные черты характерны для большей части артистов.