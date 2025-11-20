Никита Кологривый пришел на премьеру в смирительной рубашке - что об этом думают врачи

Черные брюки, белая смирительная рубашка с зафиксированными руками и устрашающая маска стали частью его выхода в свет, вызвав бурную реакцию в соцсетях. На самом мероприятии также присутствовали Паулина Андреева, Константин Хабенский и Павел Табаков, однако именно Кологривый стал главным героем вечера благодаря своему провокационному наряду.