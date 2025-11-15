Живущий в США Никита Пресняков объяснил, почему не собирается возвращаться в Россию
Музыкант и клипмейкер Никита Пресняков опроверг слухи о скором возвращении в Россию, заявив, что полностью сосредоточен на стремительно развивающейся карьере в США. Именно там он впервые почувствовал себя «сам по себе» — без хейта, сравнений с родственниками и навешанных ярлыков.
Сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков развеял слухи о скором возвращении в Москву. В беседе с Super он пояснил, что полностью сосредоточен на карьере в США. «Конечно же, приеду в гости рано или поздно, но у меня как раз наоборот тут очень сильно развивается карьера как и в клипмейкерстве, так и в музыкальном плане. Мы каждый день с утра до вечера заняты всем возможным творчеством с командой», — рассказал Пресняков.
Сейчас Никита работает над клипом для Cynthia Erivo. Она снималась в фильме с Арианой Гранде в фильме «Wicked», а так же он продюсирует несколько начинающих артистов.
Музыкант также признался, что устал от постоянного внимания прессы и сравнений с родственниками: «Вечный негатив и хейт на ровном месте в мой адрес, в тот момент когда я ни разу не проявил себя как мажор», — добавил он.
Никита заверил, что именно поэтому он хотел попробовать построить карьеру в Америке: «Я тут сам по себе и никто не будет меня с кем-то сравнивать или упрекать в чём-то, я стал намного открытее, сильнее, появились новые цели, новые навыки, друзья».
Никита подчеркнул, что квартиру в Лос-Анджелесе он арендует на собственные средства, а слухи о доме в Истре не имеют к нему никакого отношения.