Живущий в США Никита Пресняков объяснил, почему не собирается возвращаться в Россию

Сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков развеял слухи о скором возвращении в Москву. В беседе с Super он пояснил, что полностью сосредоточен на карьере в США. «Конечно же, приеду в гости рано или поздно, но у меня как раз наоборот тут очень сильно развивается карьера как и в клипмейкерстве, так и в музыкальном плане. Мы каждый день с утра до вечера заняты всем возможным творчеством с командой», — рассказал Пресняков.