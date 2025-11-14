Юлия Высоцкая впервые за долгие годы рассказала о состоянии дочери, впавшей в кому 12 лет назад

Эти слова дались ей непросто — во время разговора Юлия едва сдерживала слёзы. Она призналась, что человеческое сочувствие — огромная поддержка, которая помогает держаться. Высоцкая честно рассказала о том, как непросто переживать такую трагедию: «Бывают моменты, когда нет ни мира, ни света, ни радости… Есть только боль, которая разрывает на миллиарды кусков, и ты превращаешься в ревущее животное. Но потом ты просто идёшь вперёд и что-то делаешь. Для меня работа — психологическая помощь».