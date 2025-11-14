Юлия Высоцкая впервые за долгие годы рассказала о состоянии дочери, впавшей в кому 12 лет назад
Впервые за много лет российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая открыто заговорила о состоянии своей дочери Марии, пострадавшей в ДТП во Франции в 2013 году.
Тогда автомобиль, за рулём которого находился отец девочки Андрей Кончаловский, столкнулся со встречной машиной. Супруги отделались ушибами, а 14-летняя Маша, находившаяся на заднем сидении без ремня безопасности, получила тяжелейшую черепно-мозговую травму. Врачи ввели девочку в медикаментозную кому, чтобы сохранить её жизнь. С тех пор состояние Марии остаётся крайне тяжёлым.
В откровенном интервью Лауре Джугелия актриса опровергла пугающие слухи и заявила: Маша жива, и семья продолжает борьбу. «Жизнь как может идти — идет. Мы будем бороться до самого конца. У меня есть медперсонал, который серьёзно помогает в поддержании и в реабилитации. Мы всё время пробуем что-то новое, но это нелегко», — сказала Высоцкая.
Эти слова дались ей непросто — во время разговора Юлия едва сдерживала слёзы. Она призналась, что человеческое сочувствие — огромная поддержка, которая помогает держаться. Высоцкая честно рассказала о том, как непросто переживать такую трагедию: «Бывают моменты, когда нет ни мира, ни света, ни радости… Есть только боль, которая разрывает на миллиарды кусков, и ты превращаешься в ревущее животное. Но потом ты просто идёшь вперёд и что-то делаешь. Для меня работа — психологическая помощь».
Она призналась, что много лет задавала себе вопрос «за что?», но ответа не нашла и не ищет — сейчас для неё важнее продолжать жить и бороться. По словам актрисы, врачи делают всё возможное. Прогресс идёт медленно, но семья не теряет надежды. «Надо бороться. Других вариантов нет. Небольшими шагами, но надо идти вперёд», — говорит Высоцкая.
Все эти годы супруги почти не давали комментариев о состоянии дочери, пытаясь защитить её и себя от лишнего внимания. Но теперь Юлия решила, что её слова могут поддержать других: «Мы не единственная семья, которая переживает такие тяжёлые события. Если какая-то мама или папа сейчас в отчаянии — надо бороться. Надо! Другого пути нет».