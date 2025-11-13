Восемь лет колонии за эмоциональное интервью: абсурдный приговор Яне Трояновой
Военный суд Москвы заочно приговорил актрису Яну Троянову, известную по сериалу «Ольга», к восьми годам колонии общего режима. Вместе с лишением свободы суд назначил штраф в 250 тысяч рублей и четырехлетний запрет на публикации в интернете.
Эмигрировавшую после российского вторжения на Украину актрису признали виновной сразу по трем статьям:
- Возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности.
- Публичные призывы к террористической деятельности.
- Уклонение от исполнения обязанностей «иноагента».
Основанием для уголовного преследования стало интервью, которое Троянова дала изданию «Новая газета Европа» в июне 2024 года. В нем она произнесла фразу: «Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей". Или как украинцы говорят: "Хороший русский — мертвый русский"».
Нелепость приговора очевидна сразу по нескольким причинам:
- Отсутствие призывов к насилию. Адвокат Трояновой подчеркнула, что актриса высказывала личное мнение эмоционального и риторического характера, а не призывала к каким-либо действиям. Сама Троянова категорически не согласна с обвинениями и считает, что в ее словах нет состава преступления.
- Противоречия в обвинении. Прокуроры не смогли объяснить в суде, в чем именно заключалось «оправдание терроризма» в интервью актрисы. Более того, одна из экспертиз по уголовному делу прямо указывает на отсутствие признаков оправдания терроризма.
- Формальные придирки. Третье обвинение — неотправка отчетов в Минюст после признания «иноагентом» — носит чисто бюрократический характер и явно притянуто для ужесточения приговора.
Яна Троянова открыто выступала против войны в Украине и поддерживала Алексея Навального. После начала военных действий она покинула Россию и сейчас живет за границей. В конце 2023 года Минюст внес ее в список «иноагентов», летом 2024-го — в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а затем заочно арестовал. Прокуратура требовала девять лет лишения свободы, но суд «смягчил» наказание до восьми. Актриса объявлена в розыск, однако находится вне досягаемости российских правоохранительных органов.