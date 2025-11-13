Восемь лет колонии за эмоциональное интервью: абсурдный приговор Яне Трояновой

Яна Троянова открыто выступала против войны в Украине и поддерживала Алексея Навального. После начала военных действий она покинула Россию и сейчас живет за границей. В конце 2023 года Минюст внес ее в список «иноагентов», летом 2024-го — в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а затем заочно арестовал. Прокуратура требовала девять лет лишения свободы, но суд «смягчил» наказание до восьми. Актриса объявлена в розыск, однако находится вне досягаемости российских правоохранительных органов.