Мэтр Голливуда пошел ва-банк и теперь распродает имущество после фиаско своего фильма
Фрэнсис Форд Коппола продал свой остров в Белизе, чтобы покрыть убытки от провального фильма "Мегалополис". Легендарный режиссер вложил в проект все — от винодельни до коллекции часов.
Легендарный режиссер Фрэнсис Форд Коппола, создатель «Крёстного отца» и «Апокалипсиса сегодня», был вынужден продать свою недвижимость на частном острове Корал-Кей в Белизе за 1,8 миллиона долларов. Причиной стали катастрофические финансовые потери от его страстного проекта — фантастической драмы «Мегалополис».
85-летний мастер кинематографа вложил в производство «Мегалополиса» около 120 миллионов долларов собственных средств, продав для этого даже свою винодельню. Однако фильм с Адамом Драйвером в главной роли провалился в прокате, собрав по всему миру лишь 14,4 миллиона долларов. Критики также не оценили картину — на Rotten Tomatoes рейтинг составил всего 45%.
Остров площадью около 2,5 акра, расположенный неподалёку от знаменитого Белизского барьерного рифа, был для Коппола особенным местом. Режиссёр владел недвижимостью там почти десять лет, посещал остров каждые полгода и последние девять лет сдавал коттеджи в аренду. «Мистер Коппола был очень опечален. Он дорожил временем, проведённым на этом райском острове — это было для него особенное место», — рассказал брокер Питер Маклин из Corcoran Group изданию Mansion Global. По данным брокерской компании, покупателем стал бизнесмен из Гватемалы, который планирует построить на острове курорт в течение ближайших полутора лет.
Это не первая вынужденная распродажа личного имущества режиссёра. В октябре Коппола уже расстался с коллекцией редких часов F.P. Journe стоимостью около миллиона долларов, пытаясь частично покрыть убытки. В марте этого года, выступая в подкасте «Тетраграмматон», Коппола откровенно признался: «У меня больше нет денег. Всё, что я занимал, я вложил в съёмки "Мегаполиса". По сути, эти деньги ушли. Может быть, они вернутся через 15 или 20 лет, но сейчас у меня их нет».
Несмотря на финансовый крах, режиссёр сохраняет философское отношение к ситуации. На премьере «Мегалополиса» в Каннах в 2024 году он заявил: «У моих детей прекрасная карьера без богатства. Деньги не важны. Важна дружба — друг никогда не подведет, а деньги могут исчезнуть».