Мэтр Голливуда пошел ва-банк и теперь распродает имущество после фиаско своего фильма

Это не первая вынужденная распродажа личного имущества режиссёра. В октябре Коппола уже расстался с коллекцией редких часов F.P. Journe стоимостью около миллиона долларов, пытаясь частично покрыть убытки. В марте этого года, выступая в подкасте «Тетраграмматон», Коппола откровенно признался: «У меня больше нет денег. Всё, что я занимал, я вложил в съёмки "Мегаполиса". По сути, эти деньги ушли. Может быть, они вернутся через 15 или 20 лет, но сейчас у меня их нет».