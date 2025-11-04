Амината и Никита Лебедев скоро станут родителями.
Латвийские звезды
Сегодня 19:22
Радостное событие в жизни Аминаты - певица ждет ребенка
В минувшие выходные певица Амината порадовала своих поклонников концертом в зале Palladium. Зрители были в восторге от зрелого и эмоционального выступления звезды, но за кулисами обсуждали не только музыку - многие заметили, что певица, похоже, находится в ожидании малыша.
И действительно — артистка, которую публика привыкла видеть в обтягивающих или даже откровенных нарядах, в этот раз вышла на сцену в просторной одежде, стараясь скрыть фигуру. Однако внимательные зрители всё же заметили округлившийся живот, и сомнений не осталось: 32-летняя Амината ждёт ребёнка, сообщает журнал Kas Jauns.
Напомним, в июне 2024 года Амината объявила в социальных сетях о свадьбе со своим многолетним другом и коллегой Никитой Лебедевым — человеком, который уже более 15 лет поддерживает её как на сцене, так и за кулисами.