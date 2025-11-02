Исполнитель роли Фредди Крюгера получил звезду на Аллее славы в Голливуде в канун Хэллоуина
Актер Роберт Инглунд, известный во всем мире как исполнитель роли Фредди Крюгера в культовой серии фильмов ужасов "Кошмар на улице Вязов", получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде. Это стала 2826-я звезда на знаменитом бульваре.
Продюсер Аллеи славы Ана Мартинес отметила, что дата церемонии выбрана неслучайно: «То, что звезда Роберта появилась именно на Хэллоуин, абсолютно символично. Его наследие неразрывно связано с духом этого праздника. Его работа пугает и вдохновляет зрителей по всему миру уже десятилетиями».
Во время церемонии 78-летний Инглунд появился с фирменной перчаткой с лезвиями — символом его самого известного персонажа. «Я люблю запах шоколадных батончиков по утрам. Счастливого Хэллоуина!» — пошутил актёр, обращаясь к поклонникам, собравшимся на церемонии.
Роберт Инглунд сыграл Фредди Крюгера в девяти из десяти фильмов франшизы, которая началась с выхода оригинальной ленты «Кошмар на улице Вязов» в 1984 году. Кроме этой роли, Инглунд снялся в 78 фильмах и во множестве телесериалов. Среди последних работ — появление в четвёртом сезоне сериала "Очень странные дела" в роли зловещего Виктора Крила.
«Я не стоял бы сегодня здесь без вас, фанатов», — сказал актёр. — «Я вижу, что вы пришли, и, хоть вы, наверное, скоро пойдёте стучать в двери за сладостями, спасибо, что нашли время быть со мной».
На церемонии выступили актриса Хизер Лангенкамп, сыгравшая Нэнси Томпсон — главную героиню первых фильмов, и режиссёр Элай Рот. Лангенкамп вспомнила, как создавался легендарный образ Крюгера: «Месяцами готовили грим и костюм, создавая тот узнаваемый силуэт. Когда я смотрю на звезду с именем Роберта, думаю о пяти пальцах его грязной перчатки с лезвиями».
Она также напомнила, что идея перчатки принадлежала Уэсу Крейвену, создателю фильма: «Он хотел показать первобытный страх перед дикими существами, которые могут разорвать нас, когда мы беззащитны. Всё это стало частью Роберта уже с первых дней съёмок».
Элай Рот подчеркнул, что Фредди Крюгер стал первым говорящим убийцей в фильмах-слэшерах: «До этого убийцы молчали — они были воплощением смерти. Но Роберт сделал смерть весёлой, добавил чёрный юмор и харизму. Мы впервые начали не бояться монстра, а болеть за него. Это изменило не только жанр ужасов, но и само кино».