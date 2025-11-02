"Пусть видят, что они сделали": Джулия Фокс нарядилась в Джеки Кеннеди в день убийства ее мужа - и нарвалась на шквал критики
Бывшая возлюбленная Канье Уэста, актриса и модель Джулия Фокс, вновь оказалась в центре скандала после Хэллоуина. 35-летняя звезда, известная своими смелыми и провокационными образами, выбрала костюм, который вызвал бурю критики в сети. На праздник Фокс предстала в образе первой леди США Джеки Кеннеди — в день, когда был убит её муж, президент Джон Кеннеди.
На актрисе был розовый ансамбль — укороченный жакет и юбка миди, дополненные шляпкой-таблеткой и синими деталями. Но внимание привлекло другое — красные пятна и потёки, имитирующие кровь, на лице и одежде.
В подписи к снимкам в Instagram Джулия Фокс пояснила идею: «Я нарядилась Джеки Кеннеди в розовом костюме — не как в маскарадный образ, а как в заявление. Когда её мужа убили, она отказалась переодеваться, сказав: “Пусть видят, что они сделали”. Этот контраст, нежный розовый костюм и кровь, — один из самых жутких символов современной истории. Красота и ужас, достоинство и отчаяние. Её поступок был актом мужества, протестом и скорбью одновременно. Женщина, использовавшая образ и грацию как оружие против жестокости».
Однако интернет-пользователи восприняли этот замысел не как символизм, а как шок-арт ради внимания. В комментариях к посту Фокс осудили: «Это не искусство! Это просто дешёвая попытка хайпануть», «Некоторые так отчаянно хотят оставить след, что им всё равно, если это будет пятно. Представь, что чувствует семья Кеннеди», «Это за гранью вкуса. Безжалостно, мрачно и абсолютно недопустимо». Критики посчитали, что Фокс превратила личную трагедию в «эстетическое заявление» и обесценила историческую боль.
Напомним, Джон Ф. Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года в Далласе, когда ехал в открытом автомобиле рядом с супругой. После убийства мужа Джеки отказалась сменить окровавленный костюм, сказав помощникам: «Нет. Пусть видят, что они сделали с Джеком». Этот розовый ансамбль Chanel навсегда стал символом трагедии и хранится в Национальном архиве США.
Джулия Фокс приобрела известность после краткого романа с Канье Уэстом в начале 2022 года. Позже актриса признавалась, что эти отношения оказались для неё эмоционально тяжёлыми. Ранее она была замужем за пилотом с русскими корнями Петром Артемьевым, от которого у неё есть сын Валентино.