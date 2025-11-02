"Пусть видят, что они сделали": Джулия Фокс нарядилась в Джеки Кеннеди в день убийства ее мужа - и нарвалась на шквал критики

В подписи к снимкам в Instagram Джулия Фокс пояснила идею: «Я нарядилась Джеки Кеннеди в розовом костюме — не как в маскарадный образ, а как в заявление. Когда её мужа убили, она отказалась переодеваться, сказав: “Пусть видят, что они сделали”. Этот контраст, нежный розовый костюм и кровь, — один из самых жутких символов современной истории. Красота и ужас, достоинство и отчаяние. Её поступок был актом мужества, протестом и скорбью одновременно. Женщина, использовавшая образ и грацию как оружие против жестокости».