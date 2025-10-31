"Меня укусил вирус донорства": голливудский актер решил отдать свою почку незнакомцу

По словам актера, впервые он задумался о таком шаге около десяти лет назад, однако реализовать идею удалось только сейчас — после обращения в медицинский центр NYU Langone Health в Нью-Йорке. Он добавил, что считает процедуру «практически безрисковой и крайне необходимой» и призвал других людей задуматься о возможности стать донорами: «Если у вас есть время и желание, это разумное и благородное решение».