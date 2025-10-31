"Меня укусил вирус донорства": голливудский актер решил отдать свою почку незнакомцу
Американский актер Джесси Айзенберг сообщил, что через шесть недель станет донором почки, пожертвовав орган незнакомому человеку в рамках альтруистической программы.
Американский актер Джесси Айзенберг, известный по фильмам «Социальная сеть», «Иллюзия обмана» и «Добро пожаловать в Зомбилэнд», сообщил, что через шесть недель пожертвует свою почку незнакомому человеку. Об этом 42-летний актер рассказал в эфире утреннего шоу TODAY на телеканале NBC. «Я стану донором почки через шесть недель. Не знаю почему — меня, кажется, укусил вирус донорства», — пошутил Айзенберг, отметив, что это альтруистическое донорство, то есть передача органа без личной связи с получателем.
По словам актера, впервые он задумался о таком шаге около десяти лет назад, однако реализовать идею удалось только сейчас — после обращения в медицинский центр NYU Langone Health в Нью-Йорке. Он добавил, что считает процедуру «практически безрисковой и крайне необходимой» и призвал других людей задуматься о возможности стать донорами: «Если у вас есть время и желание, это разумное и благородное решение».
Кроме того, Айзенберг отметил, что участие в донорской программе гарантирует его семье приоритетное право на пересадку органа в случае необходимости, что делает шаг безопасным и с этой стороны.
По данным медиков, восстановление после донорства почки занимает около двух–четырех недель, а ежегодно в США проводится порядка 5000 операций по пересадке органов от живых доноров.
Джесси Айзенберг, помимо актерской карьеры, активно участвует в благотворительных и социальных проектах, поддерживая инициативы, направленные на помощь уязвимым группам населения. Его поступок стал продолжением этой деятельности и вызвал широкий отклик в социальных сетях, где поклонники назвали его «примером подлинного гуманизма».