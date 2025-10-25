Любовь без памяти: Успенская забыла про американский паспорт, но вспомнила про патриотизм

«Я приехала из Америки и могу вернуться туда, придумать что-то. Но у меня даже мысли такой не было. Мало того, когда началась СВО, получила российское гражданство, понимая, что Россия приняла меня как эмигрантку, дала мне возможность здесь раскрыться, стать большой звездой. Как же я могу быть неблагодарной по отношению к этой стране? Мы с дочерью безумно любим Россию. И в доказательство — я даже не выезжаю за границу. Россию никто никогда не побеждал и не победит. Я в это верю и надеюсь, что правда восторжествует».