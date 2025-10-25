Любовь без памяти: Успенская забыла про американский паспорт, но вспомнила про патриотизм
Певица Любовь Успенская, которая родилась в Киеве, позже получила американский паспорт, а теперь стала ярым патриотом России, поделилась своими размышлениями о тех, кто покинул страну после начала войны в Украине.
Певица Любовь Успенская в интервью высказалась о коллегах, которые покинули Россию после начала войны в Украине. Судя по её словам, прощение к «предателям» теперь не входит в репертуар певицы.
«Предательство больше никогда не прощаю, бывших не бывает. Раньше я очень много раз прощала своих предателей, думая, что они поймут и поверят. Но в итоге ничего не изменилось. Предатель — он и в Африке предатель. Конечно, это дело государства, прощать их или нет — нужны они или не нужны. Но лично мне они противны — все, кто уехал. И не просто уехал, а еще порочит страну, которая дала им возможность», — заявила Успенская.
Певица, напомним, родилась в Киеве, долго жила в США и имеет американское гражданство. Теперь же она уверяет, что после начала войны сознательно выбрала Россию.
«Я приехала из Америки и могу вернуться туда, придумать что-то. Но у меня даже мысли такой не было. Мало того, когда началась СВО, получила российское гражданство, понимая, что Россия приняла меня как эмигрантку, дала мне возможность здесь раскрыться, стать большой звездой. Как же я могу быть неблагодарной по отношению к этой стране? Мы с дочерью безумно любим Россию. И в доказательство — я даже не выезжаю за границу. Россию никто никогда не побеждал и не победит. Я в это верю и надеюсь, что правда восторжествует».
Теперь Любовь Успенская уверена: уезжать — это предательство, а оставаться — подвиг. Правда, в биографии певицы именно отъезд когда-то стал началом её успеха: эмиграция в США в 1970-х, американская сцена, пластинки, концерты — всё это и принесло ей ту самую популярность, о которой теперь она вспоминает с ностальгией.