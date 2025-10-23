Почему королева Камилла надела черное платье и вуаль для встречи с папой римским Львом
В четверг королева появилась в полностью чёрном наряде с вуалью, сопровождая короля во время исторического государственного визита в Ватикан. Хотя выбор Камиллы отличался от её привычного яркого стиля, он строго соответствовал дресс-коду, предписанному для встреч с папой римским Львом XIV.
Согласно протоколу папских аудиенций, женщины должны быть одеты в скромное чёрное платье с рукавами и чёрную мантилью — кружевную или шёлковую вуаль, покрывающую голову и плечи. Королева выбрала чёрное шёлковое платье от Fiona Clare, дополнив его мантильей Филипа Трейси и брошью покойной Елизаветы II в форме креста, известной как “raspberry pip”.
Камилла придерживалась того же протокола и во время частной встречи с покойным папой Франциском в апреле, который скончался позже в том же месяце, однако тогда она была без вуали.
Король и королева были торжественно встречены представителями Святого Престола сразу после прибытия на военную базу Чампино (31-е крыло ВВС Италии) в Риме в среду. Во время приветствия король сказал: «Прекрасно снова вернуться в Рим».
А Камилла, одетая в шёлковое платье с перьевым принтом от Fiona Clare и кашемировое пальто цвета корицы от Anna Valentine, добавила: «Для меня большое удовольствие быть здесь».