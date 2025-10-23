Восстановившаяся после инсульта "звезда из народа" Сьюзан Бойл удивила смелым изменением стиля

Три года назад Бойл перенесла инсульт, после которого ей было трудно говорить и петь. Сейчас артистка восстановилась, вновь появляется на публике и планирует возвращение к музыкальной карьере. В беседе с корреспондентом The Mirror на красной дорожке Сьюзан рассказала о своих планах: "Не раньше следующего года. Тогда от меня уже можно будет чего-то ожидать", — сказала она. О своём участии в церемонии Pride of Britain Бойл добавила: "Это очень важное событие. Как точка отсчёта. Очень эмоционально".