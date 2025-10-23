Восстановившаяся после инсульта "звезда из народа" Сьюзан Бойл удивила смелым изменением стиля
64-летняя певица Сьюзан Бойл несколько дней назад очаровала гостей церемонии вручения премии Pride of Britain своим элегантным образом и новой причёской.
Шотландская певица, прославившаяся в 2009 году после участия в шоу "Britain’s Got Talent", появилась на мероприятии в длинном до пола чёрно-белом платье с цветочным рисунком и чёрной накидке из искусственного меха.
Три года назад Бойл перенесла инсульт, после которого ей было трудно говорить и петь. Сейчас артистка восстановилась, вновь появляется на публике и планирует возвращение к музыкальной карьере. В беседе с корреспондентом The Mirror на красной дорожке Сьюзан рассказала о своих планах: "Не раньше следующего года. Тогда от меня уже можно будет чего-то ожидать", — сказала она. О своём участии в церемонии Pride of Britain Бойл добавила: "Это очень важное событие. Как точка отсчёта. Очень эмоционально".
В августе этого года Бойл поделилась радостью: Лиам Галлахер во время концерта в эдбургском стадионе Murrayfield посвятил ей песню "Stand By Me" — в последнем выступлении группы Oasis. Перед началом исполнения хита 1997 года музыкант сказал со сцены: "Эта песня — для Сьюзан Бойл". Позднее он опубликовал серию чёрно-белых фотографий в Instagram с подписью: "Для Сьюзан Бойл. Третья ночь в Эдинбурге. 12.08.25."
Растроганная певица ответила селфи в одежде с символикой Oasis: "Ты сделал день этой старой дамы прекрасным", — написала она. Бойл также перепостила публикацию Лиама у себя в Instagram Stories. Это посвящение завершило трёхдневную серию концертов Oasis в столице Шотландии, собравшую десятки тысяч поклонников.