"Пригласительный я купила за 8000 евро": жену Джигана Оксану Самойлову не пустили на Неделю моды в Париже

По словам Ксении, Оксана пришла, но на входе охрана "долго выясняла что-то с пригласительным", и не пропустила российскую блогершу внутрь. В итоге Самойлова "просто походила рядом с показом красивая" и рассказала Собчак, что её обманули с билетом. "Пригласительный я купила, за 8000 евро, но, видимо, меня обманули, и организаторы меня не пустили, вот и вся история", — прокомментировала инцидент супруга рэпера Джигана и опубликовала фото своего образа, в котором планировала отправиться на шоу.