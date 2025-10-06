"Пригласительный я купила за 8000 евро": жену Джигана Оксану Самойлову не пустили на Неделю моды в Париже
На Парижской неделе моды разгорелся небольшой скандал: российскую блогершу Оксану Самойлову не пустили на показ Balenciaga. Несмотря на дорогой пригласительный, 37-летняя супруга рэпера Джигана оказалась у дверей без доступа в зал - обман вскрылся прямо на входе.
Оксану Самойлову, которая впервые приехала покорять Неделю моды, не пустили на показ Balenciaga в Париже. Об этом рассказала Ксения Собчак в своём Telegram-канале.
По словам Ксении, Оксана пришла, но на входе охрана "долго выясняла что-то с пригласительным", и не пропустила российскую блогершу внутрь. В итоге Самойлова "просто походила рядом с показом красивая" и рассказала Собчак, что её обманули с билетом. "Пригласительный я купила, за 8000 евро, но, видимо, меня обманули, и организаторы меня не пустили, вот и вся история", — прокомментировала инцидент супруга рэпера Джигана и опубликовала фото своего образа, в котором планировала отправиться на шоу.
"Ну вот, кстати, так часто происходит, когда приглашают не сами бренды. Уже не первую историю такую слышу с купленными билетами. С другой стороны, есть и хорошие новости: бренды сейчас очень лояльно приглашают и русских клиентов, и русских селебрити — и слава богу!" — с радостью прокомментировала Ксения Собчак.