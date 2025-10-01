Прошло более 80-ти лет, но Морган Фримен уверен: лучший фильм - тот, который он увидел первым

Фримен прекрасно понимает, что в 40-х годах у чернокожих актёров почти не было шансов в кино, а уж в жанре фантастики — тем более. Став звездой, он принципиально не соглашался на роли-штампы и ломал стереотипы, показывая, что герои могут быть разными. И всё же глубоко внутри он навсегда остался тем мальчиком, который впервые увидел на экране Кинг Конга и понял: кино может менять жизнь.