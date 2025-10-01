Прошло более 80-ти лет, но Морган Фримен уверен: лучший фильм - тот, который он увидел первым
Знаете выражение «синдром утёнка» — когда первое впечатление остаётся самым сильным? У Моргана Фримена этот эффект связан не с любовью или музыкой, а с кино.
Всё началось в 1943 году. 6-летний мальчишка из Миссисипи, только что перебравшийся в Чикаго, впервые попал в кинотеатр. До этого он жил в доме без канализации, а тут — огромный экран, свет проектора и фильм, который изменил его судьбу. Это был «Кинг Конг» 1933 года.
Для маленького Моргана встреча с гигантской обезьяной обернулась настоящим потрясением. Он дрожал от страха, видел кошмары, но именно это чувство и зажгло в нём огонь. Фриман стал собирать пустые бутылки, чтобы наскрести на билеты, и уже тогда решил: «Либо я буду актёром, либо не буду никем».
Прошли десятилетия. Сегодня Морган Фримен — обладатель «Оскара», культовый голос Голливуда, человек, сыгравший богов, президентов и мудрых наставников. Но в его личном списке любимых фильмов первое место неизменно занимает тот самый «Кинг Конг»: «Это мой номер один. Первый фильм, который я увидел, и до сих пор лучший».
Фримен прекрасно понимает, что в 40-х годах у чернокожих актёров почти не было шансов в кино, а уж в жанре фантастики — тем более. Став звездой, он принципиально не соглашался на роли-штампы и ломал стереотипы, показывая, что герои могут быть разными. И всё же глубоко внутри он навсегда остался тем мальчиком, который впервые увидел на экране Кинг Конга и понял: кино может менять жизнь.