"Ей это тяжело": Алиса Фрейндлих, вероятно, прекращает театральную карьеру

При этом Олег Басилашвили, который сегодня, 26 сентября, отмечает 91-й день рождения, рассказал: «Давно не выходил на сцену, брал отпуск. В сентябре должен был состояться спектакль с Алисой Бруновной Фрейндлих и мной, но она категорически отказалась продолжать работу. Видимо, ей это тяжело. Мы много лет играли "Лето одного года". Благодарен зрителям за внимание, но, к сожалению, Алиса Бруновна не сможет дальше выступать по ряду причин, включая медицинские. Ей довольно трудно».