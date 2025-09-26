"Ей это тяжело": Алиса Фрейндлих, вероятно, прекращает театральную карьеру
Большой драматический театр имени Товстоногова в Петербурге объявил, что снимает с репертуара спектакль "Лето одного года", в котором главные роли исполняли Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. Поводом стала просьба самой 90-летняя Алиса Бруновны.
Знаменитый спектакль «Лето одного года», в котором блистали дуэт Фрейндлих — Басилашвили, больше не будет показан на сцене БДТ. Последний показ состоялся весной, и попасть на него удалось лишь тем, кто подал заявку за полгода. Как стало известно, в сентябре постановка была снята с репертуара. За 15 лет ее показали 221 раз.
В официальном аккаунте Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова сообщили: «Мы будем скучать по этому спектаклю, наполненному искренностью, радостью, глубокой грустью и виртуозной игрой, но театральная жизнь подчиняется своим законам. Сейчас творческая команда принимает трудное решение попрощаться со зрителями. "Лето одного года" уходит из репертуара БДТ, но навсегда останется в наших сердцах».
В театре уточнили: «Решение завершить показ "Лето одного года" приняли сами артисты — Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих. Они почувствовали, что спектакль прожил долгую жизнь и настало время расстаться с ним. Артисты чувствуют себя хорошо и работают над новыми проектами, чтобы вновь появиться на сцене БДТ. Детали пока не раскрываем, но верим, что скоро ждут новые встречи с любимыми актерами».
При этом Олег Басилашвили, который сегодня, 26 сентября, отмечает 91-й день рождения, рассказал: «Давно не выходил на сцену, брал отпуск. В сентябре должен был состояться спектакль с Алисой Бруновной Фрейндлих и мной, но она категорически отказалась продолжать работу. Видимо, ей это тяжело. Мы много лет играли "Лето одного года". Благодарен зрителям за внимание, но, к сожалению, Алиса Бруновна не сможет дальше выступать по ряду причин, включая медицинские. Ей довольно трудно».