Трансгендерная дочь Илона Маска дебютировала в мире моды
Трансгендерная дочь технологического магната Илона Маска 21-летняя Вивиан Уилсон дебютировала на Нью-йоркской неделе моды и заявила, что чувствует себя счастливее, чем когда-либо прежде в своей жизни.
21-летняя Вивиан в рамках недели моды в Нью-Йорке участвовала в нескольких показах, включая дефиле брендов Alexis Bittar, Prabal Gurung и Chrishabana. «Я воплотила мечту в реальность», — сказала Вивиан после показов.
До того как заняться модельной карьерой, Вивиан изучала языки и литературу в Токио — она свободно владеет английским, французским, испанским и японским языками. Однако ее публичная жизнь нередко оказывалась в центре внимания и из-за семьи. Вивиан отметила, что у нее хорошие отношения с матерью Джастин Уилсон, а вот отношения с отцом сложные — от него она публично отказалась. «Он мне абсолютно безразличен. Правда. Печально, что люди все еще связывают меня с ним», — сказала Вивиан в интервью журналу Teen Vogue.
Она также рассказала, что полностью финансово независима и сама зарабатывает на жизнь. «Я зарабатываю сама. На моем счету, конечно, нет сотен тысяч долларов, и я живу с соседями по комнате. Люди делают много предположений о моей жизни, но мне приходится с этим мириться», — пояснила она. Модель также подчеркнула, что сейчас она «гораздо счастливее, чем когда-либо, потому что знает: каждая копейка в ее кошельке заработана ею самой».
Вивиан объявила о смене пола в 2022 году. В своем первом интервью для NBC она охарактеризовала отца Илона Маска как «нечуткого» и «нарциссичного» человека и призналась, что он никогда ее не поддерживал. Позже сам Илон Маск в интервью признавал, что раньше ему не нравилось воспитывать детей, но сейчас он этот процесс ценит гораздо больше.