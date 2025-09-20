Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании "с большим уважением друг к другу"
67-летний Тим Бертон и 60-летняя Моника Беллуччи официально объявили о расставании после двух лет отношений, подчеркнув взаимное уважение и попросив о приватности в этот непростой период.
Известный режиссёр и актриса подтвердили разрыв в совместном заявлении для прессы, в котором говорится: "С большим уважением и глубокой заботой друг о друге Моника Беллуччи и Тим Бертон приняли решение расстаться". Подробности расставания не уточняются.
Пара, впервые публично подтвердившая роман в 2023 году, выразила сожаление о расставании, подчеркнув взаимное уважение и поблагодарив поклонников за поддержку, а также попросив о приватности в этот трудный период.
Режиссер Тим Бертон, известный своим готическим и фантастическим стилем в фильмах, и Моника Беллуччи, итальянская актриса, впервые вышли вместе на красную дорожку на 18-м Римском кинофестивале в октябре 2023 года. До этого Беллуччи редко говорила о их отношениях, но в интервью Elle France в июне 2023 года тепло отзывалась о Бертоне. «Я очень счастлива, что встретила этого человека, — сказала Беллуччи. — Это редкая встреча в жизни… Я знаю его, люблю. Теперь я встречусь с режиссёром — начинается новое приключение».
Несмотря на публичность, пара старалась отделять личное от работы. В интервью Paris Match в мае 2024 года Беллуччи подчеркнула: «Я с Тимом. Не с режиссёром Тимом Бертоном, а с человеком, которого люблю».
Ранее Моника была замужем за актёром Винсентом Касселем, с которым у нее две дочери — Дева, 21, и Леони, 15. Они расстались в 2013 после 14 лет брака. Долгие отношения Тима Бертона с актрисой Хеленой Бонэм Картер длились с 2001 по 2014 год. Они встретились на съёмках "Планеты обезьян" и вместе работали над восемью фильмами. Хотя они не были женаты, у них двое детей: Билли Рэймонд, 21, и Нелл, 17.