Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании "с большим уважением друг к другу"

Режиссер Тим Бертон, известный своим готическим и фантастическим стилем в фильмах, и Моника Беллуччи, итальянская актриса, впервые вышли вместе на красную дорожку на 18-м Римском кинофестивале в октябре 2023 года. До этого Беллуччи редко говорила о их отношениях, но в интервью Elle France в июне 2023 года тепло отзывалась о Бертоне. «Я очень счастлива, что встретила этого человека, — сказала Беллуччи. — Это редкая встреча в жизни… Я знаю его, люблю. Теперь я встречусь с режиссёром — начинается новое приключение».