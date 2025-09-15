Юлия Волкова и Елена Катина 20 лет назад.
Российские звезды
Сегодня 13:48
Группа t.A.T.u воссоединилась, чтобы выступить за баснословный гонорар, и собирается в мировой тур
Группа t.A.T.u снова вместе, и, как оказалось, ностальгия стоит дорого. Предстоящий московский концерт оценен примерно в 30 миллионов рублей (около 300 тысяч евро), сообщают росСМИ. Билеты ещё даже не все распроданы, а сумма уже выглядит как неплохая пенсия за «школьные годы чудесные».
40-летние Юлия Волкова и Елена Катина получат около 15 миллионов рублей (около 150 000 евро) на двоих. Оставшаяся сумма пойдёт на покрытие расходов организаторов, включая оплату площадки и технического обеспечения концерта. Впрочем, вряд ли поклонникам важно, сколько стоит каждый их вздох в микрофон: главное, что любимый дуэт снова поёт.
Девушки, вдохновлённые предстоящим успехом, анонсировали мировой тур и новые треки. Очевидно, что реанимация старого бренда превращается в прибыльное предприятие: фанаты платят за воспоминания, а артистки конвертируют их в наличные.
История t.A.T.u началась в конце девяностых, закончилась в 2011-м, а теперь получила вторую жизнь. Ничего нового — те же лица, те же песни, только гонорары заметно подросли.