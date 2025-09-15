Группа t.A.T.u воссоединилась, чтобы выступить за баснословный гонорар, и собирается в мировой тур

40-летние Юлия Волкова и Елена Катина получат около 15 миллионов рублей (около 150 000 евро) на двоих. Оставшаяся сумма пойдёт на покрытие расходов организаторов, включая оплату площадки и технического обеспечения концерта. Впрочем, вряд ли поклонникам важно, сколько стоит каждый их вздох в микрофон: главное, что любимый дуэт снова поёт.