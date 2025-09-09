В полный рост и с трибуной: в Москве открыли самый пафосный памятник Маслякову

Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября 2014 года, ему было 82 года. Он вел КВН с 1964 года. В 2022-м покинул место ведущего проекта. Причиной стали проблемы со здоровьем: Александру Васильевичу диагностировали онкологию. Патриарх российского телевидения также два раза болел коронавирусом.