В полный рост и с трибуной: в Москве открыли самый пафосный памятник Маслякову
В понедельник, 8 сентября, на Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник ведущему КВН Александру Маслякову, и, судя по масштабу конструкции, организаторы явно перепутали могилу с телестудией.
Вместо скромного надгробия зрителей встречает бронзовый ведущий в полный рост, улыбчивый и при костюме, как будто готов объявить начало очередного сезона КВН. Рядом — стеклянная трибуна, а сбоку возвышается Останкинская башня, чтобы уж точно никто не забыл, чем занимался покойный.
Открытие памятника превратилось в настоящий «звездный десант»: Константин Эрнст, Валдис Пельш, Елена Малышева, Эдгард Запашный, Леонид Якубович — список гостей напоминал скорее бэкстейдж «Голубого огонька», чем скорбную церемонию. Все наперебой говорили о «символе эпохи» и «душе КВН», а Запашный заверил, что Масляков «подарил радость и улыбки нескольким поколениям зрителей». Могила, утопающая в букетах, превратилась в настоящий «оазис памяти», как выразились приближенные.
Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября 2014 года, ему было 82 года. Он вел КВН с 1964 года. В 2022-м покинул место ведущего проекта. Причиной стали проблемы со здоровьем: Александру Васильевичу диагностировали онкологию. Патриарх российского телевидения также два раза болел коронавирусом.