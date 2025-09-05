Все бы хотели быть детьми Ким Кардашьян! У матери четверых особые взгляды на их воспитание
Звезда реалити-шоу и мать четверых детей Ким Кардашьян считает, что детям не стоит задавать домашние задания.
«Но я объясню почему. Дети проводят в школе восемь часов в день. Когда они приходят домой, им нужно заниматься спортом, жить своей жизнью, проводить время с семьей. Я считаю, что домашние задания должны выполняться в школе», — сказала Кардашьян, участвуя в прямом эфире стримингового марафона Mafiathon 3 у Кая Цената.
Ким Кардашьян — мать четверых детей, рожденных в браке с рэпером Канье Уэстом: сыновья Сейнт (9 лет), Псалм (6 лет), дочери Норт (12 лет) и Чикаго (7 лет).
Однако есть и те, кто сомневается, что Ким знает, что лучше для ее детей. Недавно интернет буквально «разорвал» ее на части, критикуя за то, что она позволила своей двенадцатилетней дочери выйти из дома в обтягивающем корсете и мини-юбке. Пользователи писали, что так девочке одеваться нельзя, и что Норт выглядела на все 32 года. Также отмечалось, что непонятно, почему Ким позволяет дочери «одеваться неприлично».