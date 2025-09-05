Все бы хотели быть детьми Ким Кардашьян! У матери четверых особые взгляды на их воспитание

Однако есть и те, кто сомневается, что Ким знает, что лучше для ее детей. Недавно интернет буквально «разорвал» ее на части, критикуя за то, что она позволила своей двенадцатилетней дочери выйти из дома в обтягивающем корсете и мини-юбке. Пользователи писали, что так девочке одеваться нельзя, и что Норт выглядела на все 32 года. Также отмечалось, что непонятно, почему Ким позволяет дочери «одеваться неприлично».