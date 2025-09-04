Умер культовый итальянский модельер Джорджо Армани

Джорджо Армани.
Сегодня 16:22
Умер модельер Джорджо Армани. Ему был 91 год.
О смерти модельера написало издание la Repubblica. По информации журналистов, последнее время Армани находился дома и восстанавливался после госпитализации. Умер он во время работы.
Джорджо Армани — один из самых известных итальянских модельеров, ставший символом элегантности и минимализма в моде.
- Основатель бренда Armani (1975 год). Его модный дом Giorgio Armani S.p.A. стал одним из самых влиятельных в мире. Под маркой Armani выпускаются не только одежда, но и аксессуары, парфюмерия, интерьерные решения и даже отели.
- Стиль “power dressing”. Армани прославился тем, что в 1980-х годах создал новый стиль деловой одежды — мягкие костюмы строгого кроя без жёстких подплечников. Они стали символом уверенности и успеха, особенно среди женщин, выходящих на руководящие позиции.
- Голливуд и мода. Он одевал огромное количество звезд кино и музыки. Например, его костюмы носил Ричард Гир в фильме «Американский жиголо» (1980), что принесло дизайнеру мировую славу.
- Минимализм и изысканность. Армани считается мастером сдержанной роскоши — его вещи отличает лаконичность, высококачественные ткани и благородные цвета.
- Империя Armani. Сегодня бренд включает линии Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange и другие. Это один из самых узнаваемых модных домов в мире.
- Парфюмерия. Его ароматы — Acqua di Gio, Armani Code, Si и другие — входят в число самых популярных и продаваемых в мире.
- Влияние в индустрии. Армани стал первым модельером, чьи показы транслировали в интернете (1990-е), а также одним из первых дизайнеров, кто ввёл более свободные и комфортные силуэты в моду, отказавшись от чрезмерной вычурности.