Рассела Кроу заметили отдыхающим под испанским солнцем вместе с невестой Бритни Терри. Пара проводила спокойный день на пляже в Марбелье.
61-летний Рассел Кроу наслаждается отдыхом в Испании с молодой невестой
Легендарный 61-летний актёр Голливуда проводит осенние дни на престижном курорте в Испании в компании своей 33-летней избранницы Бритни Терри.
Папарацци заметили Рассела Кроу на пляже в испанской Марбелье. Артист, родившийся в Новой Зеландии и ставший звездой мирового кино, выглядел расслабленным и счастливым рядом с любимой, которая моложе его почти на три десятилетия.
61-летний Кроу освежился, искупавшись в море в голубых плавательных шортах, после чего вернулся на шезлонг, чтобы отдохнуть и закурить сигарету.
По данным Daily Mail, пара планирует узаконить отношения в Италии — стране, которая особенно дорога их сердцу. Недавний визит в одну из церквей лишь подогрел слухи, что именно там может состояться свадебная церемония.
Рассел Кроу и Бритни Терри были замечены во второй день чемпионата Уимблдон 2025.
История любви Кроу и Терри началась в 2020 году: их впервые заметили целующимися на теннисном корте. Сегодня влюблённые большую часть времени проводят в Австралии, где у актёра есть роскошный особняк в Сиднее и огромная ферма.