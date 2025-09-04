Полетит ли Том Круз в космос ради съемок нового фильма?
Проект первого голливудского фильма, снятого в космосе с участием Тома Круза, заморожен — режиссер Даг Лайман заявил, что Universal пока не готова к запуску, несмотря на концептуальную работу над идеей.
Более чем через четыре года после громкого анонса режиссер Даг Лайман подтвердил, что студия Universal не имеет конкретных планов по началу съемок фильма с Томом Крузом в космосе. Основной причиной называется занятость как самого актёра, так и режиссёра другими проектами.
Лайман подчеркнул, что его цель — создать не просто технологический трюк, а художественно значимую картину, которая останется актуальной даже через сто лет. Он хочет избежать «рекламной уловки» и снять фильм, невозможный для реализации на Земле.
Несмотря на заморозку проекта, Том Круз, по данным In Touch, все еще мечтает о съемках в космосе — актер, по словам инсайдеров, «одержим внеземными формами жизни» и «не может дождаться, чтобы парить там».
Тем временем Россия уже опередила Голливуд: в 2023 году на экраны вышел фильм «Вызов» с Юлией Пересильд, частично снятый на МКС. Таким образом, первенство в творческом освоении космоса принадлежит российскому кинематографу.