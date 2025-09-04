Полетит ли Том Круз в космос ради съемок нового фильма?

Более чем через четыре года после громкого анонса режиссер Даг Лайман подтвердил, что студия Universal не имеет конкретных планов по началу съемок фильма с Томом Крузом в космосе. Основной причиной называется занятость как самого актёра, так и режиссёра другими проектами.