Шокирующее прошлое: королева Камилла призналась, что ее пытался изнасиловать мужчина в поезде
Стали известны шокирующие подробности из жизни 78-летней королевы Камиллы Паркер-Боулз. В подростковом возрасте будущая королева едва не стала жертвой изнасилования в поезде.
Инцидент произошел в 1960-х годах, когда Камилле было около 16–17 лет. Она ехала в поезде до Паддингтона, когда к ней подсел мужчина и начал приставать. По словам королевского эксперта Валентайна Лоу, девушка поступила так, как учила её мать: «Она сняла туфлю на высоком каблуке и ударила нападавшего в пах».
По прибытии на вокзал Камилла обратилась к полицейскому, после чего мужчину арестовали. Этот эпизод описан в книге Валентайна Лоу «Власть и дворец: история монархии и Даунинг-стрит, 10 изнутри».
В 2008 году герцогиня Карнуольская рассказала об этом Борису Джонсону на встрече в Кларенс-хаус. Хотя Камилла никогда не стремилась оглашать этот опыт, она восприняла внимание к истории прагматично: «Если чтение о её опыте поможет другим женщинам, она считает это положительным результатом», — отметил инсайдер.
Друзья королевы подчеркивают, что она никогда не скрывала инцидент от близких и обсуждала его в частном порядке с организациями, занимающимися проблемами сексуального и домашнего насилия.
«Её опыт знаком многим женщинам тогда и сейчас, и это совершенно неприемлемо. Но Камилла никогда не приравнивала свою историю к историям других женщин. Просто это случилось давно, и она с этим справилась», — цитирует Daily Mail источник.
Друзья добавляют, что этот случай не повлиял на общественную деятельность Камиллы, направленную на помощь женщинам, но помог ей проявлять больше сочувствия и понимания к тем, кто пережил подобное.