Галкин показал новое фото с Пугачевой и вспомнил о работе с Ивлеевой
Максим Галкин опубликовал селфи с Аллой Пугачевой, вызвав шквал комплиментов от поклонников. Пара выглядит счастливой и стильной.
Известный юморист Максим Галкин выложил в Instagram совместное фото с супругой Аллой Пугачевой. На снимке пара улыбается: Галкин — в голубой рубашке и клетчатом пиджаке, Пугачева — в серой куртке с массивным украшением. Местоположение фото не указано — возможно, оно сделано в Юрмале, где супруги обычно отдыхают летом.
Публика тепло отреагировала, традиционно осыпав супругов комплиментами.
- "Алла Борисовна - куколка! Ведь женщина прекрасна, когда к ней относятся как к золоту"
- "Красивая пара с большой любовью"
- "Какая же Алла Пугачева красавица"
- "Максим, Алла в курсе, что вы с молоденькими девушками фото публикуете? Счастья вам и вашей семье".
Алла Пугачева и Максим Галкин в первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025 25 июля.
Также Максим неожиданно запостил архивное видео с Настей Ивлеевой. В нем он и блогерша в образах в стиле 90-х подбрасывают бутылку с водой возле рельсов, пока к ним не подходит украинский рэпер Kyivstoner и не называет их "бездельниками". Многие подписчики комика выразили тоску по "старым временам", когда тот сам ещё жил в России, а Ивлеева еще не "переобулась" после пресловутой "голой вечеринки".
После начала войны в Украине Галкин и Пугачева покинули Россию и публично осудили действия властей, оказывая поддержку украинским беженцам.
Ранее Максим Галкин, который этим летом дал девять концертов в семи городах Латвии, побывал в Даугавпилсе - после выступления артист поделился в Instagram целой фотосессией, снятой в разных уголках города.