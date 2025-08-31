Галкин показал новое фото с Пугачевой и вспомнил о работе с Ивлеевой

Также Максим неожиданно запостил архивное видео с Настей Ивлеевой. В нем он и блогерша в образах в стиле 90-х подбрасывают бутылку с водой возле рельсов, пока к ним не подходит украинский рэпер Kyivstoner и не называет их "бездельниками". Многие подписчики комика выразили тоску по "старым временам", когда тот сам ещё жил в России, а Ивлеева еще не "переобулась" после пресловутой "голой вечеринки".