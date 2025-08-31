Стало известно, как друзья в школе называют принцессу Шарлотту

Кроме этого прозвища в школе, Уильям и Кэтрин дали дочери и несколько домашних ласковых имен. Так, например, во время визита в Северную Ирландию в 2019 году принцесса в разговоре с одним человеком назвала дочь «Лотточка». В том же году Уильям, посещая Челсийскую цветочную выставку, где был представлен и сад, созданный его супругой, называл Шарлотту «mignonette». На французском это слово означает «маленькая, милая и хрупкая», то есть просто «миленькая».