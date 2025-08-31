Стало известно, как друзья в школе называют принцессу Шарлотту
Хотя дети принца Уильяма и принцессы Кэтрин одни из самых узнаваемых в мире, их родители стараются обеспечить им как можно более обычное детство. И, как у многих других детей, у принцессы Шарлотты, принца Джорджа и принца Луи есть свои прозвища — как в школе, так и в семье.
Так же как и ее братьев, принцессу Шарлотту в школе воспринимают как «обычную» ученицу — чтобы вписаться в круг сверстников, у нее даже есть собственное прозвище. 10-летнюю Шарлотту среди друзей называли «Шарлотта Кембридж». Когда в 2022 году Уильям и Кэтрин стали принцем и принцессой Уэльскими, скорее всего, ее школьное имя изменилось на «Шарлотта Уэльс».
Кроме этого прозвища в школе, Уильям и Кэтрин дали дочери и несколько домашних ласковых имен. Так, например, во время визита в Северную Ирландию в 2019 году принцесса в разговоре с одним человеком назвала дочь «Лотточка». В том же году Уильям, посещая Челсийскую цветочную выставку, где был представлен и сад, созданный его супругой, называл Шарлотту «mignonette». На французском это слово означает «маленькая, милая и хрупкая», то есть просто «миленькая».
Принцесса Кэтрин и принц Уильям с детьми Шарлоттой, Джорджем и Луи на коронации Карла III
Ее братья — 12-летний принц Джордж и 7-летний принц Луи — также имеют свои прозвища в кругу семьи и друзей. Когда-то Кэтрин ласково называла Луи «Лу-жучок». А Джорджа среди школьных друзей называют «PG Tips» — это прозвище одновременно указывает на его инициалы и отсылает к популярному британскому чайному бренду.