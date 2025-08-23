Захейченная после Олимпиады в Париже алжирская боксерша Иман Хелиф изменилась до неузнаваемости
Противоречиво оцениваемая алжирская боксерша Иман Хелиф, которая на Олимпийских играх в Париже завоевала золото в весовой категории до 66 килограммов, на этой неделе опубликовала в соцсетях селфи, где она выглядит совершенно по-другому.
После Олимпиады в Париже Хелиф пережила настоящий момент славы у себя на родине и во многих других странах, однако ее спортивная карьера была приостановлена, поскольку World Boxing — новая организация, управляющая этим видом спорта, — подтвердила, что теперь всем боксерам придется проходить обязательную проверку пола, чтобы иметь право участвовать в будущих соревнованиях.
В якобы слитом медицинском отчете говорится, что Хелиф является «биологическим мужчиной», так как «анализ хромосом выявил мужской кариотип» — пару XY. Это вызвало новые требования лишить Хелиф ее исторического олимпийского золота, которое стало первой боксерской победой для Алжира, однако новый президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что вопрос о лишении медали рассматриваться не будет.
С тех пор Хелиф не выходила на ринг, поскольку алжирка была вынуждена пропустить запланированный турнир Eindhoven Box Cup, который состоялся всего через несколько дней после введения обязательных проверок пола.
В годовщину своей парижской победы Хелиф, похоже, не выглядела обеспокоенной необходимыми генетическими проверками — она опубликовала в Instagram сообщение с фотографией, на которой поразила изменившимся до неузнаваемости обликом. 26-летняя Хелифа сделала селфи вместе с телеведущей и автором подкаста Нассимой Джаффар-бей. На снимке Хелифа была запечатлена улыбающейся, с макияжем и длинными волосами.
Petinju Wanita Aljazair Imane Khelif Mendadak Sangat Cantik Ketika Tampil dalam - https://t.co/VcMvZcYWag via @Dailymotion pic.twitter.com/ujsNOQzDwd— Aba Mardjani (@jidatloe) August 20, 2025
«Это был незабываемый момент — момент, в котором мои слезы смешались с благоговением и гордостью, момент, когда флаг моей страны реял высоко, а я подняла голову — с силой боксерши и сердцем человека», — написала Хелиф в годовщину своей олимпийской победы. Она добавила, что сейчас переживает «трудную фазу, полную испытаний, молчания и ожидания». После победы в Париже и последовавшей за ней волны хейта и критики Хелиф не выходила на ринг, однако в своем посте она дала понять, что намерена продолжить спортивную карьеру.