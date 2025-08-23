Захейченная после Олимпиады в Париже алжирская боксерша Иман Хелиф изменилась до неузнаваемости

«Это был незабываемый момент — момент, в котором мои слезы смешались с благоговением и гордостью, момент, когда флаг моей страны реял высоко, а я подняла голову — с силой боксерши и сердцем человека», — написала Хелиф в годовщину своей олимпийской победы. Она добавила, что сейчас переживает «трудную фазу, полную испытаний, молчания и ожидания». После победы в Париже и последовавшей за ней волны хейта и критики Хелиф не выходила на ринг, однако в своем посте она дала понять, что намерена продолжить спортивную карьеру.