Почему Ким Кэттролл отказывалась от роли в "Сексе в большом городе" аж 4 раза?
Ким Кэттролл потребовалось немало убеждений, прежде чем она согласилась сыграть Саманту в сериале «Секс в большом городе».
В недавнем интервью The Times актриса рассказала, что отвергла предложение сыграть Саманту Джонс четыре раза, прежде чем все-таки согласилась на эту роль. Причиной ее колебаний стала неуверенность в себе, которую Кэттролл назвала «самостоятельно навязанным эйджизмом».
«Ну, потом все изменилось — 40 лет стало сексуальным возрастом», — сказала она, говоря о культурных изменениях, которые произошли после начала показа сериала. — «Это стало чем-то вроде: "О да, давайте нам побольше такого!"».
Говоря о своей героине, Кэттролл добавила: «[Саманта] не была нимфоманкой — ну, кто-то, возможно, так думал, — но на самом деле она просто наслаждалась основным блюдом. Все остальные только пробовали закуски, а она шла прямо к стейку. И все это было на ее условиях — на этом я всегда настаивала».
Кэттролл также отметила, что в реальной жизни она является полной противоположностью своей героини: «Я — серийная моногамистка, и даже больше».
Ким Кэттролл снималась вместе с Сарой Джессикой Паркер, Кристин Дэвис и Синтией Никсон, сыграв роль Саманты Джонс во всех 94 эпизодах оригинального сериала Sex and the City, который выходил в эфир с 1998 по 2004 год и завоевал семь премий «Эмми».
Кэттролл стала единственной из четырех главных актрис, кто не вернулся к своим обязанностям в спин-оффе HBO под названием And Just Like That. Несмотря на то, что она появилась в коротком камео в финале второго сезона, актриса в целом дистанцировалась от проекта. В журналн Variety за 2022 год Кэттролл коротко, но четко сформулировала свое отношение к решению покинуть сериал: «Большая мудрость — знать, когда пора сказать "достаточно", — заявила она. — Я также не хотела идти на компромисс с тем, чем был этот сериал для меня. Дальнейший путь стал для меня очевидным».