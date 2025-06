Почему Ким Кэттролл отказывалась от роли в "Сексе в большом городе" аж 4 раза?

Кэттролл стала единственной из четырех главных актрис, кто не вернулся к своим обязанностям в спин-оффе HBO под названием And Just Like That. Несмотря на то, что она появилась в коротком камео в финале второго сезона, актриса в целом дистанцировалась от проекта. В журналн Variety за 2022 год Кэттролл коротко, но четко сформулировала свое отношение к решению покинуть сериал: «Большая мудрость — знать, когда пора сказать "достаточно", — заявила она. — Я также не хотела идти на компромисс с тем, чем был этот сериал для меня. Дальнейший путь стал для меня очевидным».