СМИ уверены: Орландо Блум и Кэти Перри близки к разводу
Отношения звезды "Властелина колец" и "Пиратов Карибского моря" Орландо Блума и его супруги, популярной певицы и актрисы Кэти Перри близки к краху. Западные СМИ сообщают, что знаменитости по разному оценивают перспективы будущей жизни.
Спустя несколько дней после того, как один из инсайдеров сообщил журналистам, что отношения пары осложнились перед выходом последнего альбома Кэти Перри, другой источник уточнил, что пути назад, возможно, уже нет. "Они в значительной степени закончили свои отношения и не видят, что могут что-то изменить, - заявил анонимный информатор. - Последние пару месяцев все шло не так, и выглядит это не очень хорошо”.
40-летняя Кэти Перри отправилась в мировое турне Lifetimes, и в окружении звездной пары отмечают, что они находятся на разных позициях, когда речь заходит о том, какой они хотят видеть свою будущую жизнь. "Это возвращение на сцену много значит для нее. Она хочет подарить поклонникам лучшее шоу. Она счастлива и сосредоточена на своем туре. С ней ее дочь Дейзи Дав, они осматривают достопримечательности и веселятся", - добавляют близкие певицы. "Все кончено. Они просто ждут завершения ее тура, прежде чем объявить о разрыве", – уверяет один из источников, знакомый с ситуацией.
Представители Кэти Перри и Орландо Блума пока отказываются от комментариев на данную тему. Звезды помолвлены с 2019 года, однако до свадьбы дело так и не дошло, хотя в августе следующего года у них родилась дочь Дейзи Дав.