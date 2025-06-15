СМИ уверены: Орландо Блум и Кэти Перри близки к разводу

40-летняя Кэти Перри отправилась в мировое турне Lifetimes, и в окружении звездной пары отмечают, что они находятся на разных позициях, когда речь заходит о том, какой они хотят видеть свою будущую жизнь. "Это возвращение на сцену много значит для нее. Она хочет подарить поклонникам лучшее шоу. Она счастлива и сосредоточена на своем туре. С ней ее дочь Дейзи Дав, они осматривают достопримечательности и веселятся", - добавляют близкие певицы. "Все кончено. Они просто ждут завершения ее тура, прежде чем объявить о разрыве", – уверяет один из источников, знакомый с ситуацией.