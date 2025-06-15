Платформа OnlyFans заблокировала аккаунт скандальной Бонни Блю - она перешла всякие границы
Звезда индустрии для взрослых Бонни Блю, ставшая известной благодаря тому, что за 24 часа переспала с 1057 мужчинами, в конце концов довела руководство платформы OnlyFans до предела — ее аккаунт, приносивший более 600 тысяч долларов в месяц, был заблокирован.
Если раньше это могло показаться невозможным, то теперь очевидно, что даже у OnlyFans есть свои границы. По информации газеты The Sun, аккаунт Бонни Блю был заблокирован, так как ее контент "перешел черту". Эта блокировка стала первым громким случаем после попытки OnlyFans полностью запретить контент для взрослых в 2021 году. Тогда они продержались 6 дней.
"Она перешла границу дозволенного, и у OnlyFans не осталось выбора, кроме как принять меры", — заявил один из приближенных. Представитель платформы уточнил, что на OnlyFans запрещен экстремальный, провокационный контент, так как он нарушает правила использования сайта и Условия предоставления услуг. "Любое нарушение наших условий ведет к удалению контента или блокировке аккаунта", — подчеркнул представитель компании.
Согласно опубликованной информации, ранее Блю утверждала, что зарабатывает на платформе более 689 тысяч долларов в месяц. Это означает, что в случае постоянной блокировки она может потерять более 8 миллионов долларов в год.
Стоит отметить, что Бонни Блю и раньше славилась провокационным контентом: она переспала с 1057 мужчинами за один день и предлагала студентам колледжа участвовать в "активностях", пообещав оплатить обучение победителю. Совсем недавно она заявила, что планирует поместить себя в стеклянный бокс и позволить прохожим делать с ней все, что они пожелают. Также сообщалось, что она собиралась переспать с 2000 мужчинами за 24 часа. Видимо, после этих заявлений руководство платформы окончательно решило поставить точку в ее "карьере" на сайте.