Платформа OnlyFans заблокировала аккаунт скандальной Бонни Блю - она перешла всякие границы

Стоит отметить, что Бонни Блю и раньше славилась провокационным контентом: она переспала с 1057 мужчинами за один день и предлагала студентам колледжа участвовать в "активностях", пообещав оплатить обучение победителю. Совсем недавно она заявила, что планирует поместить себя в стеклянный бокс и позволить прохожим делать с ней все, что они пожелают. Также сообщалось, что она собиралась переспать с 2000 мужчинами за 24 часа. Видимо, после этих заявлений руководство платформы окончательно решило поставить точку в ее "карьере" на сайте.