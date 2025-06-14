"У нас это каждую ночь, и я ничего не боюсь... до первых взрывов": украинская певица оказалась под обстрелами в Израиле

"Запустили 100 ракет по Израилю. Только что было взрывов 15 подряд прямо над нами. Человек приехал на 10 дней пролечить то, что не мог пролечить уже как полгода из-за своих графиков... Ну и, конечно, именно в это время будет масштабный обстрел Израиля... Самое главное, что я кричала весь день, что я живу в Украине! И у нас это каждую ночь, и я ничего не боюсь. Ага, до первых взрывов над головой я не боюсь..." - призналась артистка.